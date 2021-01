Opinión 09-01-2021

EFEMERIDES LINARENSES A CUMPLIRSE EN EL 2021

DOSCIENTOS AÑOS



Febrero de 1821: Es designado Gobernador de Linares JUAN DE DIOS ROMERO (1821-1822) Notable figura del ejército chileno. En su periodo intenta ordenar los servicios y que la villa vuelva a la normalidad tras la guerra de la independencia. Casado con doña María de Labra es fundador de las familia Encina Armanet y Silva Henríquez de Loncomilla.

Junio de 1821: El Abate Juan Ignacio Molina, publica en Italia su obra “Memorias de Historia Natural, Leídas en Bolonia en la reunión por el Abad estadounidense (sic) Juan Ignacio Molina, Miembro del Pontificio Instituto de Bolonia”.

CIENTO SETENTA AÑOS

8 y 9 de diciembre de 1851: ocurre la Batalla de Loncomilla, en los campos de Loncomilla, actual comuna de Villa Alegre entre las fuerzas del Gobierno de Montt, al mando del General Bulnes y las fuerzas de Concepción, a las órdenes del General José María de la Cruz, derrotado en las elecciones presidenciales. Este último es vencido y la contienda termina con la firma del tratado de Purapel.

CIENTO CINCUENTA AÑOS

21 de marzo de 1871: Se abre en Linares el colegio San Luis de Gonzaga que inició sus funciones con esa fecha. Es fundado por la Párroco José Vivanco. Intentó ser una opción ante la nula oferta de educación de esa época. No obstante, su duración fue breve.



8 de agosto de 1871, mediante ley de esta fecha se funda la Escuela Elemental para Niñas en Villa Alegre. Por Ley del 8 de agosto de 1871, establecimiento creado con recursos propios por doña María Irene Hormazabal y Cisternas. Para ello construyó el edificio donde hoy está el Museo de Villa Alegre.

30 de septiembre de 1871, la Empresa Constructora de Juan Slater inicia la elaboración del proyecto del ferrocarril desde Curicó a Chillan, a construirse por etapa. En Talca y Linares provoca discusión el emplazamiento de la Estación, la cual se estima queda lejos de la ciudad.

11 de octubre de 1871: se funda El Club de Linares, tres años después de crearse el Club Talca. La reunión se efectúa a la siete de la tarde en casa de José Vicente Benavente y el objetivo es aprobar los estatutos de la sociedad y nombrar al directorio en propiedad. El vecino mencionado es electo Presidente.

31 de octubre de 1871: aparece en Linares el pe¬riódico La Idea el, fundado por Nicomedes Pincheira. Es el primer medio de prensa fundado en esa villa y circula en 201 números hasta el 12 de febrero de 1876.

Diciembre de 1871: se habilita el primer templo que tuvo Linares, en el costado norponiente de la plaza. No obstante, su condición es tan deficiente que se teme un colapso de lo construido.



CIEN AÑOS

Enero de 1921 La película chilena Manuel Rodríguez, filmada en 1910 con la actuación legendaria de Pedro Sienna y dirigida por Adolfo Urzúa Rozas, llega a Linares en esa fecha y se exhibe con gran asistencia de público en el Teatro Victoria. La demanda es tal que deben darse varias funciones, suspendiéndose las entradas gratuitas.



El 20 de febrero de 1921: aparece el periódico La Luz, Diario Radical de la Mañana, editado en la imprenta Separra y redactado por integrantes del Partido Radical. Promovió la candidatura de don Ignacio Urrutia Manzano como diputado por Linares. Este periódico circuló desde el 20 de febrero al 8 de marzo de 1921 con 13 números.



El 27 de marzo de 1921 el Presidente Alessandri visita por primera vez Linares como Mandatario. Una gran cantidad de ciudadanos hizo estrecho el recinto, donde la banda de músicos entonó el himno nacional apenas llegó el convoy.



27 de mayo de 1921: mediante decreto 1231 de esta fecha se funda la Escuela de Tiro de Artillería, Infantería y Gimnasia, firmado por el Presidente Arturo Alessandri. Previamente, el Mandatario visitó Linares el 25 de marzo de ese año.



Mayo de 1921: El Avión Linares: la comunidad linarense inicia la recolección de fondos para la adquisición de un avión que llevará el nombre de Linares, destinado al Ejército. Se suman a esta actividad personeros de Yerbas Buenas, en un comité integrado por Maximiliano Cañón, Francisco Azócar, Abraham Iturra y el Cura Párroco, Padre Castro. El aparato, es entregado en el Aeródromo El Bosque. En su fuselaje se inscribe el nombre de Linares en reconocimiento al aporte de la provincia.

6 de Agosto de 1921, fallece en Santiago don Malaquías Concha Ortiz Malaquías Concha Ortiz, destacado político, pensador y estadista, nacido en Villa Alegre en 1859 A sus exequias asistió el Presidente Alessandri. Los restos de Malaquías Concha fueron traídos a su tierra natal, Villa Alegre, el 6 de mayo de 1993. Se encuentran sepultados en el lugar de los Hombres Ilustres del Cementerio.



2 de septiembre de 1921: el Alcalde de Linares Luis Gana Gana, dispone que, ante la proliferación prostíbulos, en diversas sectores de Linares, que estos locales se ubicaran en calle Esperanza, a fin de favorecer su control y así evitar los naturales desórdenes o ejemplos poco edificantes cerca de los colegios .La decisión fue elogiada por la prensa pero, a la vez, se sugirió de la autoridad comunal, Ordene colocar en la puerta de cada prostíbulo una luz durante toda la noche a fin de evitar mayores molestias al vecindario, tal como se tiene establecido en otras ciudades de mayor importancia.



14 de octubre de 1921: en las fiestas de la primavera de ese año, el poeta Pablo Neruda gana el primer premio con su poema “La Canción de Fiesta”, actividad organizada por la Federación de Estudiantes de Chile. También obtiene una nominación el poeta de San Clemente Joaquín Cifuentes Sepúlveda. La reina es Carmen Morandé Campino.







SESENTA AÑOS

Abril de 1951: La Cooperativa Vitivinícola de Linares y la Quinta Experimental de Cauquenes fueron visitadas en abril de 1961, por una delegación japonesa, siendo ésta una de las primeras incursiones de la economía nipona en nuestro país. Los representantes orientales son recibidos por el enólogo de la planta maulina, Pablo Joublan Douzet.



5 de mayo de 1951 se coloca la primera piedra de la Casa Consistorial de Linares, a edificarse en Manuel Rodríguez, esquina Constitución (Kurt Möeller de hoy) Los tijerales del nuevo edificio se celebran el 1 de marzo de 1952.



15 de junio de 1951: Entretanto, por resolución del Ministerio de Defensa el aeródromo de Linares queda asignado a la quinta zona, que comprende a Colchagua, Curicó, Talca, Linares y Maule. Con ello se reconoce la importancia del aeródromo. El 5 de octubre de 1951, una escuadrilla de quince aviones de la FACH, pertenecientes a la Escuela de Aviación Capitán Avalos, se posa en el aeródromo linarense, en vuelo de instrucción, al mando del Capitán de Bandada Cesar Ruiz Danyau

OCHENTA AÑOS



13 de abril de 1941: Se establece en Linares LA ZAPATERIA LA IMPERIAL, inaugurada por Agustín Soteras en Independencia 615. Su dueño, de nacionalidad española, llegó a Chile en 1912 radicándose en Concepción primero y desde 1916 en Linares, donde se inició trabajando en el ramo del calzado junto a Juan Bisbal hasta 1923, para luego independizarse y crear su propio local.



CINCUENTA AÑOS

21 de octubre de 1971, tras varias postulaciones fallidas que datan de 1956, el poeta chileno y maulino Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura. La opción seguía siendo difícil para Neruda, por cuanto junto a él se postulaban el francés André Malraux, quien era favorito, el australiano Patrick White, el norteamericano Wystan Hugh Auden, el alemán Guntes Grass y el senegalés Leopold Senghorsus. Pero, cuando se do la noticia, Neruda, que era agnóstico, dijo “los poetas siempre esperamos milagros, y éste se ha dado”. A la época, era embajador de Chile en Francia.







JAIME GONZALEZ COLVILLE

ACAEMIA CHILENA DE LA HISTORIA