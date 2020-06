Social 10-06-2020

Egis de la Municipalidad de Cauquenes logra proyecto de mejoramiento de viviendas para 36 familias



La Municipalidad de Cauquenes logró sacar adelante un proyecto de mejoramiento y ampliación de vivienda que favorecerá a 36 familias de los sectores rurales de la comuna, quienes podrán optar a mejoramiento de entorno y equipamiento comunitario

El alcalde Juan Carlos Muñoz destacó el trabajo que está realizando la egis municipal, ya que en Name se verán beneficiadas 22 familias y en Cancha de los Huevos otras 14.

Con esto se establece la reserva de los subsidios, para el inicio de los proyectos en su primera etapa, de la iniciativa aprobada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fue postulado por la egis de la Municipalidad de Cauquenes durante el 2019.

LLAMADO A POSTULAR A TARJETA

La Egis de la Municipalidad de Cauquenes está realizando un llamado para que se inscriban en la oficina de vivienda ubicada en la ex escuela 1, en el programa de mejoramiento de problemas de filtración de lluvias en sus viviendas, de lunes a viernes en horario de oficina.

Con esto podrán postular a sacar por medio de la tarjeta canaletas, forros, bajadas de aguas lluvias, entre otros implementos.

Dentro de los principales requisitos se encuentra que sea una vivienda unifamiliar, que no correspondan a condominios de viviendas sociales, se postula con el Registro Social de Hogares, tener un ahorro mínimo de 1 uf, el que deberá ser depositado en SERVIU una vez obtenido el proyecto, entre otros.