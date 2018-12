Política 06-12-2018

Ejecutivo entregará a 2 millones de pensionados aguinaldo de $21.693

El Ministerio del Trabajo anunció que más de 2 millones de pensionados recibirán un aguinaldo de Navidad este 2018. Sin embargo este año hay modificaciones, ya que según el Instituto de Previsión Social, el monto asciende a $21.693, y por cada carga familiar se suman $12.256.

¿Y el resto de los trabajadores? el año pasado, según la consultora Mercer, 81% de las empresas declaró que iba a otorgar el aguinaldo, que en promedio, era de $140.000.

El Ministro Subrogante del Trabajo, Fernando Arab pidió que los empresarios retribuyan el esfuerzo, "es voluntario, pero hacemos un llamado a que los empleadores se pongan la mano en el bolsillo", dijo.

Desde el empresariado, el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, admitió, que si bien, el año no ha marchado como se esperaba en el rubro, y transmitió el llamado del Gobierno a su sector.

"Uno de los sectores de la economía que mejor paga a sus trabajadores es justamente la manufactura, y no me extrañaría que este año sigamos con la tradición y podamos pagarle a nuestros trabajadores un aguinaldo", expresó Arrigoni.

Con respecto al aguinaldo para pensionados, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, explicó: "A partir del 1° de diciembre, el aguinaldo lo reciben los pensionados del IPS junto con su liquidación de pago mensual, por lo tanto, no tienen que hacer ningún tipo de acción de cobro extraordinario, sino que simplemente junto con la pensión recibirán además su aguinaldo de Navidad".