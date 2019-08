Política 18-08-2019

Ejecutivo no respaldó ley de cuotas para elecciones de alcaldes y gobernadores

De un 15,8% a un 22,7% aumentó la participación de mujeres en el Congreso Nacional gracias a la implementación de la Ley de Cuotas. Así lo destacó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, que junto al ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, participaron en la Comisión de Gobierno Interior. De acuerdo a la exposición de la ministra, a este ritmo en un máximo de dos elecciones, podría llegarse a una participación del 30%.

La instancia comenzaba el análisis del proyecto que pretende replicar esta norma para las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. Y si bien gracias a las cifras favorables, el Ejecutivo respalda la motivación de la propuesta, no apoya que sea para elecciones uninominales.

“Cuotas para elecciones de cargos uninominales, por ejemplo, alcaldes, alcaldesas y gobernaciones regionales, es algo que no existe en ninguna parte del mundo. En general, las cuotas donde existen -porque tampoco es algo que exista en todas las elecciones sub nacionales de todos los países- siempre están asociadas a cuerpos colegiados” explicó el ministro Blumel, agregando que implementarlo para las elecciones unipersonales puede generar conflictos mayores.

El Gobierno, además de proponer el cambio ante las elecciones de alcalde y gobernadores, señaló también la necesidad de establecer que las cuotas serían a nivel nacional y transitorias hasta 2032.