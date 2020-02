Editorial 11-02-2020

Ejemplos que nos regala la vida

La partid de Bernardo Gidi marca un antes y un después en muchas personas de Linares, comenzado por su familia, siguiendo por los cercanos que le conocieron y las autoridades que valoraron su legado. Pero la vida se encarga de darnos una lección día a día; y es que en este mundo vertiginoso que enfrentamos no hay respiro y hay que seguir adelante. Ser capaces de reflexionar sobre personas como don Bernardo pero a la vez también, de decir no podemos detenernos y hay que seguir construyendo. Y en este ir y venir, nuevas generaciones que siguen dando que hablar, como estos primos que se han encargado de poner el nombre de Linares en lo alto en materia deportiva y se encargan de reglarnos nuevas alegrías cada jornada. El mundo se vive tan rápido que casi no hay tiempo para darnos cuenta de lo que nos rodea, para valorar aquello positivo que nos acompaña y que muchas veces no somos capaces de percibirlo. Aquel gesto sencillo, aquella palabra de aliento que necesitamos para comenzar un buen día o para terminar aquella jornada que no fue del todo buena. Con todo, la vida se encarga de darnos lecciones y de dejarnos cada día una enseñanza nueva; sólo tenemos que ser capaces de descubrir su mensaje y colocarlo en aquel lugar preciado donde podamos valorarlo y ponerlo en práctica. Estos ejemplos de vida son nuestro combustible que nos ayuda a seguir adelante en medio de este ritmo que muchas veces nos consume entre tanta realidad negativa que nos rodea.