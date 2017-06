Nacional 22-06-2017

El 11 de julio se sabrá si se anula o no el juicio contra Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo

La Corte Suprema fijó para el 11 de julio, a las 13 horas, la entrega del fallo sobre el recurso de nulidad que presentó la defensa de Mauricio Ortega, condenado por la agresión de Nabila Rifo en mayo del año pasado. La defensa de Ortega, condenado por el Tribunal Oral de Coyhaique a 12 años de cárcel por el delito de femicidio frustrado y 12 años por el delito de lesiones graves, busca anular el procedimiento, argumentando que no se respetaron las garantías de este. Al respecto, el fiscal de Aysén, Pedro Salgado, sostuvo en el Palacio de Tribunales que "en toda la investigación no se violó ninguna garantía del señor Ortega (...). La causal de nulidad no corresponde, nunca se hizo presente esta circunstancia en la investigación", comentó Pedro Salgado, fiscal de Aysén, según consigna SoyChile.cl.

Ayer, tras los alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema que se prolongaron hasta hoy, el abogado de Ortega, Ricardo Flores, aseguró que "habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva". Lo anterior fue duramente criticado por la Presidenta Michelle Bachelet, mientras que el Defensoría Penal Pública difundió una declaración señalando que se evaluaría la frase, sin descartar sanciones para Flores.