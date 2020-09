Opinión 13-09-2020

El 18 septiembre de antaño -Fiestas patrias en Linares-





Desde los saraos a las fiestas de etiqueta y las celebraciones populares con juegos criollos, zamacuecas, cuecas, chicha y ponche, hasta las celebraciones de hace pocos años con cumbias, cerveza, anticuchos y algunas cuecas. Eso, a grandes rasgos, era la gran celebración en nuestro país de la Fiestas Patrias.

Las primeras celebraciones organizadas -o estructuradas para el aniversario patrio-, fueron responsabilidad de José Tomás Ovalle, quien gobernaba (1830) como vicepresidente de la República, y se afianzaron al año siguiente, con José Joaquín Prieto, cuando se confundieron las fiestas del 18 con el traspaso del mando.

Aunque el 18 de septiembre se recordaba año a año, la más importante fiesta era para el 12 de febrero, en que se celebraba, por cierto, la fundación de Santiago, el triunfo del Ejército Libertador (12 de febrero de 1817) y en la misma fecha, al siguiente año, la jura de la Independencia.

En los primeros años de la República las voces o conceptos de patria y Chile no eran sinónimos. Vicente Pérez Rosales recuerda que sólo en 1824 vino a darse -por decreto supremo- a la voz patria su legítimo significado. Se mandó que en adelante se dijese “¡Viva Chile!” en vez de “¡Viva la patria!” en los grandes días en que debían celebrarse, ya las glorias de recientes fechas, ya aquellas que conmemoraban las que nos dieron libertad.

En la plaza de Linares, como centro de las actividades del dieciocho, en torno al quiosco, la mañana del 18 de septiembre de 1884, autoridades, colegios y vecinos, presididos por el Intendente Justo García, repartieron las medallas a los vencedores de la Guerra del Pacífico.

Allí se quemaron los primeros fuegos artificiales y se desarrolló la fiesta del palo trenzado. En sus avenidas se celebró el primer carnaval, alegre fiesta donde se confundía en una masa común a todo un pueblo, sin distinción.

Un registro de la celebración dieciochera linarense -año 1904-, señala cómo se celebraba un buen y bien bailado dieciocho. En el extremo poniente de La Alameda, se concedían permisos para instalar las fondas -durante tres días-, cobrando un derecho; que constituía una entrada para el erario municipal. El arreglo de las ramadas era minucioso y diverso, aunque con un mismo orden de estilo. Las de primera rivalizaban en adornos, luciendo banderitas nacionales y el colorido de papeles pintados, pendientes de los techos en guirnaldas.

Los licores embotellados, el mostrador para atención de público y el entarimado tradicional, donde dos cantoras, con arpa y guitarra, llenaban el aire con sus sonoras canciones y las cuecas animadas por el tañido del arpa y un intermitente sonar de las palmas de los asistentes. Tras una cueca seguía otra, alternada con tonadas; sin que el entusiasmo decayera, renovado por una concurrencia de interminable público ansioso de divertirse.

En escala menor, seguían las ramadas que tenían una carretela que exhibía un voluminoso barril de chicha, una gran carpa que daba sombra a varias sillas y banquetas de madera; una mesa repleta de vasos, a la antigua usanza; cada cual con un instrumento con forma de violín, con tres cuerdas y un descomunal arco que manejaban con singular maestría los músicos, formando una orquesta que seguía el compás de la guitarra.

La pista de baile quedaba al aire libre, tal vez porque las ramadas eran muy concurridas. La parte oriente del lugar se dedicaba a cancha de carreras a la chilena, con apuestas donde acudía una numerosa concurrencia de público.

El 18 de septiembre de 1917, en Linares, el aniversario patrio fue celebrado con singular entusiasmo. En la Alameda se instalaron cuatro ramadas en que se bailó y cantó más y mejor a lo largo de una cuadra; otra dedicada a los juegos de azar y venta de comida. Durante el día se efectuaron diversas carreras de caballo y por la noche se brinda al público una función de cine al aire libre y fuegos artificiales. Por primera vez se ve cruzar, por la calles de la ciudad, diversos automóviles de la marca Ford, ente los cuales aparecen cuatro de alquiler y tres o cuatro de particulares.

La Alameda se veía muy concurrida durante las fiestas. Había una sensación de encanto y nadie resistía la tentación de asomarse por el lugar, hasta ver las cantoras y danzas de las parejas que bailaban alegremente.

Posteriormente -año 1940- en un escrito con entrevistas de personas de la época, recordaban los buenos tiempos en que Linares vivía una vida patriarcal; se indica que celebraban en forma muy sencilla y sin ninguna distinción de familia o de fortuna. Había tal entusiasmo en los vecinos, que era clásico prepararse anticipadamente para concurrir a los diversos actos que se efectuaban en la Plaza y/o en la Alameda.

Muy escasa de dinero podía estar la gente, pero llegada la fiesta del dieciocho, cada cual se afanaba en lucir un traje nuevo, confeccionados por la mejor costurera, quien no solo entendía en moda femenina, sino que a la vez era “maestra” en trajes de hombre.

Mucho más cercanos a estos tiempos, recordemos que entre las primeras entretenciones populares estaba el famoso “palo ensebado”, en la Alameda de las Delicias (de entonces), Alameda Valentín Letelier (hoy). Luego, en los interiores de la cancha N° 2 del Estadio Municipal y posteriormente en San Antonio, hasta hace algunos años. Actividades de juego, como el palo ensebado, tirar la cuerda, carreras de ensacados, volantines y cometas; además boxeo -dirigido por el recordado diputado Mario Dueñas Avaria-; donde los contrincantes eran premiados con “dinero en efectivo”, que luego se quedaba en alguna fonda, saboreando la chicha de Villa Alegre.

Un juego típico del dieciocho es la rayuela que consiste en lanzar tejos metálicos y circulares sobre una línea dibujada con una lienza en una base al extremo de la cancha. Entretención nacida durante la Colonia en los cuarteles militares, que rápidamente se propagó por todas las ciudades, convirtiéndose en pasatiempo popular.

El rodeo, otra tradición que se disfrutaba para el dieciocho. Deporte ecuestre, originario de Chile, se practica en una medialuna, en forma circular, donde una collera, compuesta por una pareja de huasos montados a caballo acorrala y detiene a un novillo. Actualmente se realiza bajo el control de la Federación de Rodeo de Chile.

Algunas de estas costumbres de antaño y que perduran, son las relacionadas con la comida. El asado, las empanadas y los dulces chilenos son imprescindibles a la hora de celebrar el dieciocho. Si bien, la mayoría no son exclusivos de Chile, con el tiempo se han transformado en típicos de nuestra tierra.

El volantín es el símbolo del juego dieciochero, con la llegada de la primavera. Hasta hace algunas décadas, se fabricaba en forma muy artesanal. Los niños se abastecían de palillos de coligüe, papel de seda multicolor, pegamento, y ayudados por los “mayores” se daban a la tarea de fabricarlos a su gusto.

Las fiestas dieciocheras de este año 2020, la celebración será muy distinta por estos días pandémicos y cuarentenarios y será una fiesta que marcará un antes y un después, debido a la terrible crisis sanitaria que sufre la humanidad y de la cual no somos ajenos. Fiesta que será celebrada, quedándose en casa

Referencias de las fiestas patrias de antaño, con entrevistas y textos de varios números de la Revista Linares (1904-1917-1940) nos permitieron mirar el Linares de antaño en estas celebraciones. (“La cueca”, por Pedro Olmos Muñoz, Hijo Ilustre de Linares)



Manuel Quevedo Méndez