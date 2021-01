Crónica 12-01-2021

El 40% de la Región del Maule presenta algún grado de restricción de movilidad





Desde este jueves 14 de enero a las 05.00 horas Linares, Constitución, Yerbas Buenas y Sagrada Familia retrocederán a Fase 2 de transición, mientras que Teno pasará a cuarentena obligatoria. El intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, calificó la situación como preocupante y llamó a la ciudadanía a tomar conciencia de que lo está ocurriendo.

Con 277 nuevos casos de Coronavirus en la Región del Maule, este lunes el Ministerio de Salud anunció cambios en el Plan Paso a Paso para enfrentar la pandemia. A partir del jueves 14 de enero a las 05.00 horas, Linares, Constitución, Yerbas Buenas y Sagrada Familia retrocederán a Fase 2 de transición, sumándose a San Clemente y Talca. Además, se comunicó que Teno retrocederá a cuarentena obligatoria, situación en la que ya está Curicó, Molina, Romeral, San Javier y Maule.

El intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, indicó que “ya hay 12 comunas que están en Fase 1 y Fase 2. Hemos visto que los casos han aumentado de manera considerable y es muy preocupante. Vemos falta de interés de las personas en tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ha muerto mucha gente y el Gobierno está haciendo el mayor de los esfuerzos para combatir esta pandemia”.

“Ya tenemos la vacuna en nuestro país y en la Región del Maule 500 funcionarios de salud de Unidades de Cuidados Intensivos ya están vacunados, además tenemos fiscalizaciones en diversos puntos, pero no sacamos nada con hacer todos los esfuerzos si las personas no toman conciencia de lo que está ocurriendo”

Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán, explicó que “es necesario restringir un poco la movilidad y sobretodo las reuniones sociales. Las cuatro comunas que retroceden a Fase 2 comparten la característica de que la mayoría de los contagios son intradomiciliarios, es decir, los contagios se están generando en reuniones familiares y sociales que se desarrollan con mayor frecuencia durante los fines de semana es por eso que creemos que va a ser una medida bastante oportuna y eficaz. Esperamos que las personas de estas comunas puedan tomar todas las medidas y recoger las recomendaciones que hacemos”.

Finalmente, el Jefe de la Defensa Nacional en el Maule, el general Luis Rojas, señaló que “vamos a seguir con nuestros puntos de control y es para que todo el mundo se preocupe y se cuide. Debemos evitar el aumento de contagios y que los porcentajes sigan en crecimiento. Llamamos a la ciudadanía a que tengan el respeto correspondiente a las personas que están realizando estos controles, ya sea municipal, de salud, Fuerzas Armadas o Carabineros”.

CINCO PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PLAN PASO A PASO

Las autoridades sanitarias anunciaron cuarentenas más estrictas que se extenderán por máximo cuatro semanas y con restricción de Permisos Únicos Colectivos. Asimismo, en etapa 2 de transición comenzará a regir un aforo máximo de cinco personas en reuniones sociales de lunes a viernes.

Además se comunicó la simplificación de permisos de Comisaría Virtual, a partir del jueves 14 de enero habrá permisos de 2 horas y de libre disposición, sin especificar motivo.

Otra modificación es el fomento a la actividad física al aire libre del programa “Elige Vivir Sano”, el cual se aplicará en cuarentena y transición, esto quiere decir que habrá un horario exclusivo para realizar actividad al aire libre de 07:00 a 08:30 am, sin usar auto ni transporte público.

Por último, se anunció la apertura de jardines infantiles y salas cuna desde la etapa 2 de transición.