Social 24-06-2021

El 72% de los trabajadores en Chile estima que vacunarse contra el covid-19 aumentará sus oportunidades laborales



Según el estudio Workmonitor de la consultora Randstad, nuestro país se ubicó en el sexto lugar del ranking de naciones con más seguridad en los efectos positivos de la inmunización en el ámbito profesional.

Pese a que la creación de puestos de trabajo ha perdido fuerza en Chile, según las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población ocupada parece tener confianza en las posibilidades de que el proceso de vacunación, y por consecuencia, la adquisición del pase de movilidad para los más de 9 millones de habitantes que han completado su esquema de onoculación, fomente mayores índices de empleabilidad.

De acuerdo a la primera edición de este año del Workmonitor, estudio elaborado por la consultora Randstad, multinacional de RR.HH., el 72% de los trabajadores cree que vacunarse aumentará sus oportunidades laborales, cifra superior al promedio mundial (56%), lo que posiciona a Chile en el sexto lugar del ranking de países con más seguridad en las repercusiones positivas que la inoculación tendrá en el ámbito profesional. Esta medición es liderada por India (85%), Malasia (79%), Brasil (75%), España (75%) y México (74%). En cuanto a los rubros, a nivel nacional lo lideran Manufactura, con 80%, Entidades Financieras, con 78%; y Telecomunicaciones y Servicios Postales, con 75%; mientras que en los rangos etarios el peak se da entre los 35 y 44 años, con 76%; y en los jóvenes de 18 a 24 años, con 74%.

En los demás tramos, el porcentaje va de 72 a 65%. Al respecto, Francisco Torres, director de staffing & outsourcing de Randstad, señaló que, a pesar del rápido avance de la vacunación en Chile y del repunte que mostró la actividad económica en abril, no veremos una repercusión directa en el empleo hasta que el mercado recobre la fuerza y confianza necesarias para volver a los ritmos de contratación previos a la pandemia e, incluso, pre estallido social. Por otro lado, el ejecutivo de la multinacional sostuvo que los más entusiasmados con el efecto de la inmunización en su futuro laboral son aquellas naciones e industrias que han sido más golpeadas por la emergencia sanitaria.

"El caso de India ya es conocido por todos al difundirse la noticia de la devastadora segunda ola de contagios que afectó a su territorio, superando incluso a Estados Unidos y Brasil en términos de nuevas infecciones diarias, situación que se vuelve más compleja con las dificultades de acceso a la vacuna que tienen los países más pobres", indicó, y agregó que "igualmente, como el estudio incluye diversas naciones, las diferencias en el optimismo tienen relación con el volumen y el tipo de inoculación que cada una usa para inmunizar a su población".

Junto con lo anterior, explicó que, en cuanto a los rubros, "Manufactura es uno de los que más requiere la presencia física de los trabajadores para mantener activa la producción, por lo tanto, es normal que el personal especializado en el sector considere que estar inoculado ampliará sus posibilidades de empleo".

Adicionalmente, 67% de los participantes de la encuesta declaró que no se sentirá seguro en la oficina hasta que otras personas a su alrededor se hayan vacunado, la sexta cifra más alta a nivel global, solo por debajo de India (80%), Malasia (73%), Brasil (73%), Turquía (72%) Reino Unido (72%), Italia (71%), México (71%) y España (69%). Por otro lado, un 59% afirma que su empleador le pide estar presente en el lugar de trabajo a pesar de las posibles implicancias que podría tener para su salud, lo que nos aleja de naciones como China (95%) y Turquía (84%), pero representa el porcentaje más alto entre los países latinoamericanos que participan en la investigación, ya que México y Brasil alcanzan 53% y Argentina 56%.

En este punto, el experto de Randstad apuntó que "es importantes que, en la medida de los posible, las empresas den la oportunidad de hacer teletrabajo, al menos hasta que hayan pasado 15 días después de que los colaboradores hayan recibido la segunda dosis de la vacuna; pero si las funciones del cargo no lo permiten, se deben entregar todos los implementos de necesarios para resguardar la salud del personal, además de establecer estrictos protocolos de prevención, higiene y seguridad".