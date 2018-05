Opinión 02-05-2018

El absurdo circo de la política

Cabe imaginar, leyendo la prensa diaria, que nuestra ciudadanía no puede encontrarse conforme al observar las formas y contenidos bajo los cuales se desenvuelve la política actual y sus principales responsables. No se trata de izquierdas, centros o derechas. En el bajo nivel parecieran haber caído todos de un modo semejante. Muy pocas ideas o proyectos califican como importantes. Lo que más se advierte son debates estériles acerca de minucias insignificantes; y, además, ciertos espectáculos parlamentarios ya no provocan ninguna risa sino rabia y hasta vergüenza ajena.

En general, la ciudadanía se ha formado un juicio muy negativo de la política y de los políticos. Destacan las inconsecuencias de algunos, los privilegios inaceptables, la politiquería barata sin mayor trascendencia. Un parlamentario apuesta con otro su capacidad de llegar al hemiciclo luciendo una corbata humita y el otro promete sacar la lengua para la foto. El ‘suceso histórico’ se publica en distintos medios de prensa.

Días atrás recibo a un digno caballero campesino de cierta edad, vecino que no tuvo en su juventud una educación formal porque, para subsistir, debió “salir a trabajar” cuando recién cumplía los doce años de edad. Así sucedió en el pasado miles de veces, principalmente, en nuestras familias campesinas. Sin embargo, la inteligencia, honorabilidad y laboriosidad de este caballero, obligan a tenerlo por una persona culta y respetable. Un caballero chileno ‘a la antigua’. Serio, compuesto, digno en sus modales, respetuoso, serio.

(Una de aquellas personas que, cuando empeñan su palabra, podrían matarlo antes de negarla. Su palabra es su firma. Y en su firma se contiene todo el honor de su persona).

Me explica su problema con esta introducción: “ En mis años de circo…que han sido muchos… tuve que desempeñarme en todas las tareas que usted pueda imaginar para sacar adelante a mi familia: hice de equilibrista, trapecista a veces, domador de fieras, mago, cobrador de entradas, vendedor de bebidas, en fin, hasta de señor Corales si hubiese sido necesario … pero NUNCA TRABAJÉ DE PAYASO. ¡¡ Eso sí que no!!... Por respeto a los demás y a mí mismo. Con perdón de los payasos”.

Debo haberme estremecido al oír esta confesión, porque en la mañana de ese día, en las noticias de la “tele” había oído de pasada a unos señores políticos que, por seis o más millones de pesos mensuales, no parecían capaces de enhebrar dos o tres ideas sencillas con palabras más o menos comprensibles.

Don Enrique Mac-Iver, célebre político maulino de principios del siglo pasado (autor de un extraordinario ensayo publicado en 1910, primer centenario de nuestra Independencia, titulado “Nuestra Crisis Moral”) había predicho: “Tanto baja la Cámara…tanto baja el país”.

Observó Mac-Iver con precisión la forma en que funciona el vaso comunicante que existe entre el destino del país y el estado de su parlamento.

Los políticos que en el circo nacional “trabajan de payasos” no advierten hasta qué punto sus conductas debilitan y enferman a nuestra democracia, haciéndola perder todo mérito en la conciencia de los ciudadanos. Porque del desprestigio de los políticos y la política se sigue el desprestigio de la democracia y, de ésta, la falta de respeto por sus instituciones.

Nadie quisiera recordar aquella famosa denuncia que decía … “los señores políticos que se vayan a sus covachas”… pero nadie podría querer, tampoco, que esa frase terrible resultara siendo verdadera para una mayoría nacional cansada de tanta fruslería y trivialidad.

Parlamentarios como Francisco Bulnes, Aniceto Rodríguez, Raúl Rettig, Ulises Correa, Pablo Neruda, Radomiro Tomic, Luis Bossay, Raúl Ampuero, Patricio Aylwin (por citar ejemplos de derecha a izquierda de la década 1960-1970), podían ser objeto de muchos reproches políticos y desacuerdos con unos y otros, pero eran todos – aun en sus equivocaciones - personas serias, preparadas, honorables.

Presenciando el actual estado de nuestra política uno puede pensar: si la democracia chilena cayó derrumbada en los años de 1970, encontrándose bajo la responsabilidad de personas como las recordadas …¿ qué cabría esperar, entonces, bajo las actuales circunstancias?... ¡¡ Cuidadito!! decía Nicanor Parra.



Luis Valentín Ferrada V.