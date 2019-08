Opinión 09-08-2019

El abuelo y su árbol

Regresaba por enésima vez a aquellos apartados rincones de la Araucanía profunda, tierra de bravura en la defensa de sus tierras, tradiciones y de su hermosa cosmovisión armónica con la belleza de la naturaleza brindada.

Tierra disputada, desalojada, robada, y sufrida, a la cual le llamaban reducciones, en tiempos no muy lejano, por las leyes impuestas por las autoridades chilenas desde siempre.

Hoy, muchos mapuches, al igual que yo, hemos emigrado, echado raíces en la gran ciudad, sin olvidarnos de nuestra felicidad familiar al escuchar atentos aquellos relatos de nuestros lonkos y machis, de nuestros juegos infantiles sumergidos en los bosques exuberantes a quien divisaba primero un pudú, escuchando los cantos de las aves, el viento que traía la lluvia y el trueno que nos hacía correr hacia nuestras rucas para cobijarnos al regazo cálido y protector que nuestros mayores nos brindaban.

Llego a mi tierra, recordando esos bellos momentos de mi vida, como también aquel amargo recuerdo que aconteció en aquellos aciagos días del golpe militar, cuando una patrulla militar irrumpió en nuestro terruño, buscando a mi abuelo, a quien supuestamente lo acusaban de terrorista y de poseer armas.

Llegaron amenazantes, cos sus poderosas armas de guerra, apuntándonos a todos, como si fuésemos sus feroces y peligrosos enemigos, tenía 11 años de edad.

Comenzaron a registrar todo, mientras retenían a mi abuelo Aliwen y al resto de la familia nos amenazaban en un lugar del patio con sus armas que apuntaban a nuestros cuerpos.

Salté desde el grupo familiar, con mi altivez de niña mapuche y me enfrenté al teniente que comandaba a la patrulla y con valentía y prudencia lo invité a visitar nuestras pesebreras y corralitos de animales para que viera que éramos gente de bien e inofensivas.

Curiosamente, el teniente se dejó seducir por mi inocencia y me acompañó a ver nuestros animalitos.

Le encantó los corralitos de los conejos donde había una coneja que hacía poco que había parido conejitos de varios colores y me preguntó.

-¿Tienen nombres ya los conejitos?

-¡Sólo la mamá!

-¿Y cómo se llama?

-¡Blanquita!

-¡Pongámosle nombres a los conejitos! ¡Exclamó entusiasmado el teniente!

Y los bautizamos “Orejudo, Manchadito, Bolita de Nieve, Panzudo, Flojito y Revoltoso”.

Se levantó el teniente, desde donde se había encuclillado para ver y acariciar a los conejitos, llamó a sus hombres y sin hacer ninguna pregunta política o comprometedora y se alejaron de nuestra casa.

Esa noche los cultrunes, las trutrucas y el trompen resonaron a través del bosque con una algarabía sin igual, los gritos de alegría de nuestra gente y la sonrisa de paz y de hombre sabio de mi abuelo me convirtieron en una princesa mapuche por mi valentía y altivez.

Pasó un tiempo y vino otra patrulla y sin preguntar nada, se llevaron a mi abuelo.

No hubo fiestas ni algarabía y los cultrunes, trutrucas ni trompen, sólo tocaron su tristeza en aquellos mágicos lugares.

Pasó un buen tiempo y regresó mi abuelo con la tristeza en su vista y los dolores en su alma y cuerpo.

-¡Ailén! Me dijo, acompáñame un ratito que quiero contarte algo y me habló con las más sabias palabras bajo su árbol preferido, mientras de su pecho salía esta inolvidable rogativa.

¡Padre!

“Cuando muera, quiero transformarme en uno de estos seres hermosos que crecen orgullosos y enhiestos en esta madre tierra.

Quiero ser uno de ellos que sólo se alimentan de la luz y abren sus brazos generosos para recibirla y cobijar a las aves, al pudú, al puma y el águila.

Quiero que el agua cristalina de estas tierras corra como un torrente sanguíneo lleno de vida por mi cuerpo para dar paz y bondades.

Quiero que mi tronco se llene de mensajes de los enamorados y que nunca falten los “Tú y Yo”, “Te amaré siempre”, “Eres el amor de mi vida”.

Quiero que esta savia me alimente siempre y en vez de pensamientos, dar flores para endulzar esta madre tierra”.

Hoy, estoy de nuevo, rebosada de amor, gratitud, orgullo y agradecimiento junto al árbol preferido de mi abuelo, escuchando una vez más su rogativa y donde ha crecido un retoño que lleva su nombre ALIWEN, “El árbol que no perece”.

Dedicado a Fresia Loncón Antileo.



Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista