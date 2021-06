Opinión 24-06-2021

EL ACTUAL FIN DEL TOQUE DE QUEDA





La solicitud de renovación del estado de excepción trae de regreso una discusión clave. Para muchos no debería renovarse debido al cansancio que generan los toques de queda y sus efectos en distintos rubros. Para otros, no es momento de relajar las medidas cuando los números de contagios siguen siendo altos.



La realidad es que no existen datos específicos sobre si el toque de queda ayuda a evitar los contagios. Sin embargo, los expertos señalan que su principal objetivo es evitar las reuniones sociales que actualmente son el principal foco de transmisión del virus.



Entonces, si esta medida está pensada en la población que gusta de las reuniones sociales (los jóvenes), y son estos los que actualmente concentran las mayores cifras de contagio, ¿por qué no renovar una medida pensada para evitarlo? Da para pensar.





Pilar Riesco, Socióloga.