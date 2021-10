Opinión 29-10-2021

EL AGUA EN EL MES DE LA CIENCIA



Desde hace varios años la ciencia es protagonista en octubre. El primer domingo del mes celebramos el día nacional, los diferentes festivales de la ciencia en gran parte del país, espacios en que desde la academia abrimos nuestras puertas para acercar a todas y todos a nuestro quehacer: laboratorios, investigaciones y otros. A pesar de la pandemia, hemos hecho los esfuerzos, aunque sea en modalidad virtual, para llegar a diferentes rincones y continuar con esta misión de divulgar la evidencia científica.



Hoy nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes y, en gran parte del país, esta situación se ha hecho notar por la falta de agua. Casi la mitad de las comunas a nivel nacional se encuentran bajo decreto de escasez hídrica y otras tantas, además, declaradas zonas de emergencia agrícola. Aun así, en muchos lugares seguimos viviendo como si este recurso fuese infinito, pero esa forma de ver y gestionar el agua debe cambiar si queremos resguardarla para el corto, mediano y largo plazo.



Desde el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) hemos entendido que es importante, más aún en medio de esta hipersequía, traspasar la evidencia científica al conocimiento de la sociedad y que no sólo quede en el paper. Debemos entender que el agua es fundamental para nuestras vidas en diferentes aspectos, así como también es un elemento crucial para el desarrollo socioeconómico, las tradiciones ancestrales, la recreación y, por supuesto, los ecosistemas.



Entonces hoy, además de generar nuevo conocimiento, nos hacemos cargo de llevar éste a los tomadores de decisiones para que puedan generar políticas públicas considerando el momento que estamos viviendo y lo que se proyecta, según la ciencia, para el agua a futuro. Pero eso no es suficiente, ya que las acciones de adaptación y mitigación por parte de la ciudadanía son clave para enfrentar el cambio climático y la crisis hídrica; y esta debe estar informada para tomar buenas decisiones. Es ahí donde también están enfocados nuestros esfuerzos, apuntando a toda la sociedad.



Este mes de la ciencia nos ha llevado a pensar en el rol social que tenemos como investigadores, pues finalmente hacemos ciencia para el bienestar de todas y todos, y esta evidencia debe ser comunicada. En esta reflexión también cabe preguntarnos qué impacto han tenido las acciones de divulgación, qué están pensando las comunidades sobre lo que hoy vivimos frente a la escasez hídrica y cómo podemos estrechar lazos para que la ciencia no se vea como algo lejano o fuera de lo cotidiano.



¿Cuáles son sus sueños, recuerdos o ideas sobre el agua? ¿Cómo están viviendo la crisis hídrica? ¿Qué significa el agua en sus vidas? Como investigadores de CRHIAM nos hacemos esta pregunta y hemos abierto la convocatoria a un concurso de cuentos para que sean ustedes quienes nos relaten sus historias, desde sus contextos y territorios (las bases las pueden encontrar en www.crhiam.cl y la convocatoria está abierta hasta el 14 de noviembre). Sabemos que es un aprendizaje que potenciará nuestra labor científica y nos dará nuevas miradas sobre este vital elemento.





Dra. Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y académica de la Universidad de Concepción.