Opinión 13-01-2021

EL AGUA ¿ES UNA MERCADERÍA?





En julio de 2020 se cumplió una década desde que la ONU declaró el acceso a agua como un derecho humano. Se trata también de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sin embargo, este elemento vital para la vida ya está en proceso de tener un precio mercantil en los mercados, por lo tanto urge la necesidad de protegerla en la nueva Constitución y sancionar leyes para su protección.

Hace un poco más de 20 años, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se logró que el congreso aprobara el marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias. Y no se puede negar que tuvo éxito. Hoy Chile es el país con mayor privatización de agua del mundo, con un 95.8% de la población bajo los servicios de las sanitarias.

Un reportaje publicado en el medio británico The Guardian, nos comenta esta condición muy por el contrario a sus beneficios.

En un artículo firmado por Meera Karunananthan, directora de la ONG canadiense, Blue Planet Project (BPP) y patrocinado por la fundación mexicana Femsa, se explica cómo el supuesto éxito del proceso de privatización del agua chileno no sólo es un mito, sino que se está convirtiendo en un castillo cuyos cimientos horadados lo tienen a punto de colapsar.“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura. De hecho, la ONG danesa Transnational Institute ha documentado 235 casos de comunidades que han recuperado la administración del agua de manos privadas entre 2000 y 2015″, explica Karunananthan”.

El texto indica que, “si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas el que permitió extender la cobertura. Aún más preocupante, mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad”.

La situación se hace más crítica en lugares afectados por la sequía o aún sin acceso al agua potable. Los primeros, porque las mismas sanitarias han canalizado el agua para abastecer a los grandes centros urbanos dejando sin acceso a pequeñas comunidades, como denuncian los habitantes del pueblo de Cabildo en la provincia de Petorca. Los segundos, porque simplemente no son zonas lucrativas, dejando la misión de abastecerlas de agua a los servicios de Agua Potable Rural (APR) financiados por el Estado.

¿Un problema sin vuelta atrás?

Ante lo que parece ser la evidente necesidad de un cambio en el modelo de administración de las empresas sanitarias, Chile se encuentra en un dilema. Debido a que ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, estos advierten severas sanciones o abren la puerta a demandas por parte de las corporaciones afectadas en caso de que nuestro país decida cambiar las normas o las cuotas de privatización.

Enrique Viale (Abogado ambientalista argentino)

“El futuro ya llegó. Si alguien tenía que imaginar el comienzo de una buena serie distópica era con la noticia, en grandes titulares, de que el agua empezaba a cotizar en Wall Street. De ahí a la especulación total con el agua solo se necesitarían un par de capítulos.

El agua, elemento vital para la vida, ya tiene precio para su entrega en una fecha futura, como el oro, el petróleo o la soja. Pero el agua no es un commodity, o no debiera serlo.

En casi todo el mundo, hasta ahora, las leyes consideran el agua como un bien público de uso común. No obstante, es posible otorgar derechos de uso de esa agua a través de concesiones o licencias administrativas. Eso es lo que ha empezado a cotizar en Wall Street, los precios de los derechos de uso futuros. Si bien es cierto que, en principio, debieran ser productores agropecuarios quienes intercambien estos derechos de uso para regar sus cultivos, no menos cierto es que se abre la puerta a otros actores que lo que buscarán es especular con estos permisos de uso, convertidos ahora en activos financieros.

Pero una de las cosas más perversas es que, como todo bono financiero, su precio crecerá (y las ganancias de sus tenedores) cuando mayor sea la crisis, en este caso del agua. Así, las crisis serán recurrentes para garantizar mayores ganancias. Sin crisis, esos bonos carecen de valor.

Todo nos lleva, inevitablemente, a un proceso de concentración en el acceso a este bien elemental, de crisis constantes y, además, a la pérdida de la soberanía para las poblaciones usuarias.

Y el agua como mercancía es exactamente lo opuesto al agua (su acceso) como Derecho Humano fundamental. A pesar de que parezca una cuestión meramente enunciativa, que esté expresamente garantizado como un derecho humano, tiene implicancias prácticas muy concretas, sobre todo en establecer prioridades en su uso, garantizar libremente su acceso y restringir su privatización.

Hasta la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, lo dice muy claramente: "El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos".

Pero vamos más allá, no sólo debiera ser un Derecho Humano fundamental, sino que el agua, como parte de la Naturaleza, tiene Derechos. Si, el agua tiene Derechos y que tenga derechos la saca del mercado, deja de ser una cosa para convertirse en un sujeto de derechos. En definitiva, este nuevo paradigma nos lleva a un progresivo e imprescindible proceso de desmercantilización de la naturaleza (y sus elementos, como el agua) que promueve, paralelamente, una relación armónica con ella. Una verdadera alternativa civilizatoria a la actual marcha suicida del modelo imperante”.

Las violaciones de los DDHH en Chile, es un tema recurrente y sistemático que no se detiene y el Estado no es garantía para dar cumplimiento a cada uno de ellos. El agua en Chile es una violación a esos DDHH fundamentales para la Vida y para la tierra que habitamos.

En Chile existe un código de aguas que supuestamente regula y norma los derechos de agua creados en plena dictadura militar el año 1981. Donde claramente está establecido que las aguas nacionales son de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones de la Ley...pero me pregunto, donde está la fiscalización de este código de aguas? ¿Creen ustedes que una norma tan importantísima como esta y creada en dictadura, realmente garantice su efectivo uso?

El descaro de quienes nos roban el agua a vista y paciencia de todos nos hace pensar que los DDHH en Chile, al estado no le interesa en lo más mínimo ser garante de ellos.

Según una investigación de CIPER al año 2012, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas de las que no devuelven el agua utilizada, está en manos de empresas mineras y agroexportadoras.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista