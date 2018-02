Editorial 15-02-2018

“El amor en tiempos del cólera”

El amor, ese sentimiento que químicamente nos produce “mariposas” en el estómago y que es recordado y “mercantilizado” cada 14 de febrero, cada uno sabrá cómo celebrarlo y si hacerlo o no. Lo cierto es que en un día como hoy se nos viene a la cabeza aquellas parejas que marcaron un hito por su inmortalidad. Una de ellas es la conformada por Yoko Ono y John Lennon, quienes se convirtieron en una de las duplas más representativa y controvertida de los años 60. Enmarcados en el hippismo y en la beatlemanía, Yoko (artista plástica japonesa) y John se conocen en una galería de arte en Londres en 1966. En 1969 contraen matrimonio. Otra pareja que desde pequeños recordamos es la de Marie y Pierre Curie, ambos hicieron grandes aportes a la ciencia, y lo hicieron juntos. “Nuestro trabajo nos acercó más y más, hasta que los dos estábamos convencidos de que ninguno de nosotros podría encontrar un mejor compañero de vida” dijo un día Marie, quien luego de la muerte de su amado no logró volver a revivir la pasión por la ciencias “todo, todo se acabó” dijo la investigadora. Quizá los nombres del emperador Shah Jehan y Muntaz Mahal no generen mucho sentido, pero si seguimos recordando a esta pareja 400 años después de su muerte, es porque su amor inspiró una de las siete maravillas del mundo y el monumento más famoso de la India, el Taj Mahal. Cómo no hacer especial mención también al intenso, doloroso y recordado amor entre la artista Mexicana Frida Khalo y el muralista Diego Rivera. Ella se enamoró locamente de quien sería su inspiración y de alguna manera su mentor, le fue difícil mantener la relación, recordado es el cuadro “unos cuantos piquetitos” en donde la pintora expresó el dolor que sintió luego de conocer el romance entre su marido y su hermana. Porque como bien dijera el gran Gabriel García Márquez en uno de sus libro: “No va a faltarle aquí algún loco de amor que le dé la oportunidad un día de estos”.