Opinión 12-09-2018

El analfabetismo en Chile y la región ¿En qué estamos hoy?

De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), se consideran analfabetas a las personas de 15 años y más, que no son capaces de leer y escribir un párrafo breve de forma coherente y progresiva. Al respecto la Unesco señala que analfabeto es aquél que “sea incapaz de contestar un cuestionario complejo o de asimilar instrucciones escritas que tengan un cierto carácter técnico”. En Chile, hoy los analfabetos llegan a casi el medio millón de personas (6,4%). Según esta estadística, estamos por sobre la media que registran otras naciones como Argentina (2,7%), Cuba (0,2%) o Uruguay (2,3%) -El analfabetismo en la región de Maule, UTAL-. Este organismo internacional, establece que, para declarar a un país "libre de analfabetismo", no debe ser mayor al 3%.

La actual región del Maule, hace 55 años, en la década del sesenta, estaba compuesta por las provincias de Curicó, Talca, Maule y Linares, predominando la población rural, con altas tasas de analfabetismo, el CENSO de población y vivienda de 1960, entregó datos de la postergación educativa de estos sectores, arrojando datos como: Curicó tenía en aquella época un 29,3% de población poco instruida, Talca un 27%, Maule un 28,7% y Linares un 28,3%, donde el panorama nacional, era de un 16,4% de analfabetismo. Actualmente el Maule posee una tasa del 7,7% -Fuente: Jorge Molina Jara, académico UCM Curicó-.

En Chile, el analfabetismo presenta una tendencia al alza en los últimos años. En términos educacionales, el estudio de la Casen del año 2017, reveló un aumento del analfabetismo de la población total del país: si en 2016 era de un 6,4%, en 2017 alcanzó un 7% pese a que el nivel de escolaridad se situó en el 9,1% el 2016 -Fuente: El dinamo, 23 de agosto 2018-. La pregunta que inmediatamente surge es ¿Por qué ha subido esta cifra?, tal vez la encuesta mide otras variables, que hasta aquí no estaban consideradas, no podríamos decir que es culpa del inmigrante, pues quienes llegan, lo hacen con un nivel cultural bastante adecuado. En Chile y la región el problema no es de cobertura ni de escolarización, es de calidad. Podríamos pensar que nuestros analfabetos son los adultos mayores, quienes, tal vez, no habían sido considerados, hasta ahora, ¿Qué se ha hecho por ellos?, existen varias políticas desarrolladas a lo largo de los años, Chile Califica, Fundación Crate, Fundación Luxemburgo, que han apuntado a este sector de la población, entonces volvemos sobre la pregunta, ¿Por qué ha aumentado?, sería interesante alguna investigación al respecto que nos ayude a esclarecer esta interrogante.

A lo anterior se suma un nuevo problema: los analfabetos funcionales. Según la última encuesta sobre Competencias de los adultos (PIAAC), aplicado por la OCDE, un 53% de los chilenos no comprende lo que lee y un 62% no es capaz de razonar adecuadamente en cuanto a problemas matemáticos. Esto demuestra que hoy en día los estudiantes no están adquiriendo las competencias básicas necesarias para desenvolverse de manera adecuada en la sociedad actual, ser un analfabeto funcional, implica no entender instrucciones en el trabajo, provocando despidos y constante rotación, ser incapaces de tener una mirada crítica hacia los medios de comunicación, la industria, el comercio, etc. Si hace 55 años atrás teníamos la urgencia de bajar las tasas de analfabetismo, hoy también es urgente bajar tasas de analfabetos funcionales. Hoy el Estado se debe hacer cargo de nivelar las competencias básicas de los adultos, para que estos puedan mejorar su desempeño, productividad, autoestima, empleabilidad y finalmente su calidad de vida.



(Alejandro Espinoza Guzmán, académico de la Escuela de Pedagogía General Básica de la Universidad Católica del Maule)