05-04-2017

El año 2017, año histórico

Este último tiempo ha resultado tener grandes cambios a nivel mundial, comenzando el brexit en Europa, que resulto con la salida del Reino Unido a la Unión europea, algo que nadie predijo bajo ningún escenario o pronostico, sin embargo, ocurrió y sus consecuencias aún no se pueden observar, después, se pudo ver el voto en contra el tratado de paz de Colombia, lo cual de nuevo fue en contra de todos los pronósticos a nivel mundial, dejando en evidencia el cambio en la tendencia mundial. El último cambio importante que ha sucedido y probablemente, el que tendrá mayores repercusiones a nivel global, es la llegada a presidente de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, personaje que destaca por sobre todos los cambios mundiales por su marcada racista, machista y agresiva campaña política, la cual fue en contra de todos los estándares de ética anteriormente establecidos, tanto públicos como políticos, realmente fue un cambio de paradigma completo. Debemos recordar que en una ocasión se burló en un acto público de un periodista con capacidades diferentes, uno de los tantos pasajes vergonzosos del actual presidente de los Estados Unidos, pero, ¿es en realidad el escenario mundial actual tan novedoso? La verdad es que el actual escenario, según muchos expertos historiadores, no es más que otra etapa dentro de nuestra cíclica historia.

En el gráfico de adjunto, la línea representa la movilización de capitales a nivel mundial. Como vemos, de manera sorprendente, el año 2000 se alcanzó el mismo nivel de “globalización”, que, en 1914, años antes de la gran caída de Wall Street y el comienzo de la primera guerra mundial. ¿signos de una posible nueva guerra? No, la verdad es que en el mundo actualmente ya existen guerras, las cuales nosotros en occidente no somos capaces de apreciar, por lo que no existen motivos para pensar en una nueva guerra mundial. Lo que, si se puede afirmar o teorizar, es que existirá un cambio en la tendencia mundial de globalización, comenzando una nueva etapa de industrialización en los mismos países, comenzando a depender menos del comercio exterior. Evidencia de lo anterior, es el actual presidente de los Estados Unidos, quien está usando todos sus recursos para disminuir el comercio exterior de su país, la principal economía mundial.