Opinión 01-02-2017

El arte de ser feliz. Ignacio Larrañaga. Edit. Paulinas, 2ª edición



Hace algunos días, recibí en gesto amable de mi amiga Norma Del Campo González este libro, que por estar con problemas visuales no lo he podido leer y meditar. Para cumplir, en parte con este protocolo haré uso del Prólogo, que obviamente, como todo lo que deduce y saca por conclusión el Padre Larrañaga, con practica en sus talleres del alma, servicio eclesial puesto en marcha en l984 realizado una vez por semana. Solo dura dos horas pero el trabajo debe ser practicado todos los días, orando. Es una escuela de vida. Los seres humanos estamos viviendo a diario lo que nuestra mente emana, unos y quizás los más, son sufrimientos que provienen del fondo oscuro del alma humana, causando penas, pero existe también, el otro lado de la mente que nos torna optimistas, alegres y capaces de vencer las dificultades. Un medio eficaz de vencerlas ES LA FE., que es la relación de nuestra alma con el Ser Divino a través de la oración, nexo que deja de manifiesto que los seres humano no estamos solos. Por estar conformados con espíritu y cuerpo físico somos un Todo y ese Todo es un regalo de Dios. Gracias a ÉL vinimos a este mundo. No para sufrir, sino para una vez cumplida nuestra misión en este planeta, al partir tengamos Vida Eterna. Espero superar este molesto problema visual para continuar disfrutando de los libros que fueron en mi vida un medio maravilloso de crecimiento y luz. Gracias estimada amiga Norma.

LOS TESOROS DEL ALMA. LINEAS DE VIDA. ANTOLOGIA. SAN PABLO E- Mail Editorial Oct.2016. El poeta linarense, Mario Villagrán Pinochet, me hizo llegar esta obra que es la tercera edición del Concurso Literario Nacional de los Adultos Mayores “ Líneas de Vida” es “ fruto del esfuerzo conjunto de Editorial San Pablo, la Pastoral Social Caritas –Chile, Caja Los Andes y laU3E Instituciones que se unieron para potenciar un espacio de participación donde puedan expresar y dignificar la experiencia de “Ser Mayor” abriendo una puerta que permite a los Adultos Mayores soñar, amar y volcar toda su riqueza interior a través de la literatura” Pues bien, en esta interesante Antología a la que postularon 2080 textos a nivel Nacional, fueron elegidos 24 ganadores. El poeta Mario Villagrán Pinochet , con orgullo está dentro de esa cifra ganadora. Ciertamente este galardón engalana con letras doradas la Literatura Poética del Adulto Mayor del Maule “ . Su obra ganadora es: MI POESIA. Mi verso es libre, como el aire/ Son sentimientos e ilusiones mías/ Que impresos en tinta y en papel/ Para algunos se llaman Poesías. / Se llaman poesía para aquellos Se llaman poesías para aquellos/ Aquellos que entienden de la rima y razón/ Más yo soy ignorante en todas estas cosas/ Yo solo escribo lo que dicta el corazón. La inspiración nace del corazón atormentado/ Por esa fuerza invisible, que se llama AMOR Que la siente todo ser humano/ Dándonos alegría o dándonos Dolor. Yo traslado al papel esta inspiración/ Trayéndome recuerdos de dolor y de placer/ Donde el ayer, viene a la memoria mía/ Y escribo y escribo aún sin tú querer. En cada verso, yo dejo esa parte mía/ En que juntos compartimos tantas veces los dos/ De haberte conocido, de haberte amado tanto / Nadie tiene la culpa, solo lo sabe Dios. No podría escribir, si tu no me dictaras/ A través de esa fuerza que se llama Amor/ Que sigue latente en este corazón/ Y es la fuente inagotable de cada inspiración. Por eso digo mi verso es libre, se lo lleva el viento, / lo dicta el Amor/ Y mientras este exista yo seguiré escribiendo en nombre de los dos. / Porque en cosas de amores, nada es imposible. Y esto, solo lo entiende, lo entiende ¡ Solo Dios!



(Ruth Duhart Pilgrim)