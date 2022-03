Cultura 10-03-2022

El arte urbano de Fernando Garrido -DES- abre la temporada 2022 de la galería de arte de extensión UCM





En las calles de Talca es común encontrarse con murales que más allá de sus trazos, colores, formas y texturas, entregan un mensaje a quienes transitan por la ciudad. Muchos de ellos nos muestran parte de la historia, algunos se alzan como testimonio y protesta frente a la desigualdad, mientras que otros, nos transmiten la visión del mundo de las y los artistas, a través de diversas propuestas estéticas.



Fernando Garrido, más conocido como DES, es uno de los muralistas más destacados del Maule y este viernes 11 de marzo, a las 19:00 hrs. será el encargado de abrir la temporada 2022 de la sala de exposiciones del Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule con una interesante propuesta artística de sus pinturas, denominada: Pulsión.



¿Cómo surge este interés por la pintura y cuáles fueron tus primeros acercamientos al muralismo?



Desde pequeño, tengo recuerdos bien remotos donde mi mamá como profesora tenía estos correctores como pincel y yo se los sacaba y pintaba los muebles, desde ahí que me llamó la atención. Después, el colegio ayudó a que siguiera aprendiendo e incentivando estas experiencias, fue Enseñanza Media que esto se volvió más serio y aprendí a pintar con óleo, acrílico y otras técnicas.



Me acerqué al muralismo cuando comencé a salir a las calles con los grupos, ahí empezamos a pintar piezas más grandes con diferentes temáticas y me di cuenta que se podían usar todos los espacios para pintar, así que comencé con el stencil utilizando el espacio público como soporte.



¿Por qué te motiva el llevar tu arte a las calles?



Estoy seguro que es fundamental la presencia del arte en la calle. La calle acerca el arte y lo democratiza es un espacio común donde todas y todos podemos transitar. Es un espacio de disputa también, el mensaje se emite sin ningún intermediario, de manera honesta desde el grupo colectivo o desde la individualidad del artista y tiene otro componente muy importante que es la recuperación y revalorización de los espacios. En la calle puedes también comunicar y manifestarte de manera artística, así lo han hecho las marcas con su publicidad y ¿porqué no podemos nosotros?, si es público.



Además, es un espacio donde como artista te sometes a distintas dinámicas como tiempo, clima, formas de las murallas que influyen en la obra. Hay otra cosa súper importante que es la retroalimentación que tienes en la calle con la gente, porque la entregas a la comunidad que transita por ese muro, entonces existe una cierta responsabilidad sobre eso.



Tu trabajas mucho con las formas y el color ¿cómo definirías tu estilo y cuál es la intención intrínseca en tus obras?



Mi estilo lo representaría como una abstracción geométrica donde quiero representar paisajes, darle una perspectiva de altura macro de lo que somos como sociedad… de cómo nos comportamos, son paisajes urbanos, por decirlo así. También algo natural, pero siempre con cuotas de algo más arcade, digital, tecnológico, geométrico e industrial.



Sobre tu nueva exposición “Pulsión”, cuéntanos: ¿qué supone para tí, como artista, esta exposición y con qué se va a encontrar el público que la visite?



Venía con unas exposiciones en pandemia donde el concepto era ocupar, volver, era como reencontrarnos con estos espacios de manera simbólica y objetiva, porque volvíamos a una cierta normalidad. Ahora, decidí nombrar este proyecto como Pulsión, porque es un concepto que tiene una muy buena relación con lo que estoy viviendo en mi trabajo: tengo la pulsión, la fuerza y una necesidad de continuar con la pintura de temáticas sociales y con esto como más arcade (…) Pulsión es la fuerza que siento ahora de seguir con esto, de crear y de cerrar un ciclo con esta exposición y refrescar mi gráfica, esa es mi meta.