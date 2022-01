Social 20-01-2022

El auge de los bootcamp para ingresar al mundo laboral

Los bootcamps se posicionaron en 2021 como una alternativa de estudios para personas con interés por aprender en algunos meses, con metodologías prácticas e intensivas, las últimas tecnologías que demanda el mercado TI.



Según los estudios más recientes, los bootcamp por primera vez aparecen como una alternativa que cada día más personas buscan con el objetivo de reconvertirse profesionalmente o entrar en el mercado laboral TI.



De acuerdo a lo informado por Career karma, una de las principales consultoras laborales del mercado TI a nivel global, "si bien en 2020 el mercado de bootcamps creció entre 2019 y 2020 un magro 5%, en 2021 alcanzó un crecimiento de 30%".



El mismo estudio señala que los bootcamps, considerados por los rankings internacionales como alternativas serias a la universidad, tienen valores que oscilan en torno a un promedio de 11 mil dólares (USD11,000). En Chile, en tanto, las alternativas son más flexibles y el costo de los bootcamps está asociado directamente con la recuperación de la inversión de los estudiantes, dadas las altas tasas de empleabilidad que tienen estos profesionales. Esto, sin considerar la elevada demanda de programadores e ingenieros en áreas TI que las universidades hoy no satisfacen.



Actualmente, existe una escasez importante de desarrolladores y gente especializada en el área de tecnología en Latinoamérica. “El mercado está requiriendo cada vez más especialistas TI y, de no encontrarlos en el país de origen, crece la demanda para encontrarlo en otras naciones, por lo que es factible ejercer de manera telemática para cualquier parte del mundo”, explica Sebastián Espinosa, director ejecutivo en Latinoamérica de Coding Dojo, una de las academias a nivel internacional con más de diez años formando a profesionales TI en todo el mundo.



Esto convierte a este perfil de profesionales en los más demandados por el mercado, y sus sueldos pueden variar desde unos $500.000 para quienes entran como trainees, hasta $3.000.000 para quienes cuentan con dos o más años de experiencia senior.



En este momento, todas las industrias están digitalizándose. Las empresas, para ser competitivas, requieren un componente digital. “Eso acelera su crecimiento como organización y para lograrlo se requiere este tipo de nuevos profesionales, que no se encuentran en el mercado hoy en día", comenta profesional de Coding Dojo.



Un estudio de mercado de profesionales TI en Chile, realizado en 2021 a un universo de más de 3.100 desarrolladores y profesionales ligados a las tecnologías de la información, con el input obtenido de las principales empresas respecto a la incertidumbre del futuro de sus empleos, los del mundo TI se mantenían estables y creciendo.