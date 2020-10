Opinión 06-10-2020

El austero adiós





Nunca más una serpiente

emponzoñará mis viejos sueños

Ni se esconderá

Bajo la esquiva torpeza de la luna

Siempre lloverá bajo los bosques

La niebla huirá de la primavera

Ya el invierno azul

Sentó espinas rudas en mi cuerpo

Y las flores de los cerezos

No entran por las lúgubres ventanas

La fruta púrpura

No acariciará mi envenenado corazón

Ni los mercaderes de mi juventud

cotorrearán sus chucherías

Por las emponzoñadas calles solitarias.

Las palomas regordetas duermen

Bajo las cifras de los ministerios.

Las ramas pensativas

Miran el suelo, abatidas

Esperando un sol anémico

Que se tarda en su pereza.

Llévame, te ruego

Que mis ojos no vigilan

Mi lengua no bebe y vomita

Y mi alma se muere sin remedio.





POESÍA DE JOSECULMEN