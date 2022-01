Social 10-01-2022

El boom de las rifas por Internet: ¿Es real la posibilidad de ganar?



En el último tiempo, los sorteos por Internet que ofrecen premios millonarios se han popularizado. Autos, casas o hasta dinero pueden ganar las personas que participan de estos concursos, pero, ¿son realmente efectivos?



Cada vez se hace más popular la alternativa de vender propiedades o vehículos por medio de una rifa, ya que esta novedosa opción permite que las personas puedan acceder a un bien con tan solo comprar un ticket. La duda que surge en medio del auge de estos concursos, es que tan cierta es la posibilidad de resultar ganador.



En el caso de sorteomultivehiculos.cl solamente con $5.000 se puede participar por un Toyota RAV4, un Nissan Kicks Sense o un Toyota All New Rush XLI MT. Mientras que sorteocasasantiago.cl ofrece la posibilidad de adquirir una casa por $10.000, pero además, todos los meses se sortea un millón de pesos entre los concursantes que compraron tickets durante ese mes, donde ya han resultado varios afortunados.



“Cuando me llamaron pensé que se trataba de una broma”, comentó Silvia Hernández Valdivia, ganadora del millón de pesos que en el mes de octubre entregó sorteocasasantiago.cl, entre quienes están participando por el premio mayor que es una casa de 2 pisos, con 5 dormitorios y 4 baños.



A reglón seguido, comentó que “me explicaron y me acordé que había comprado un número, porque mi hija me insistió mucho. Así, que los invitó a participar, porque esto es real”.



Sorteo de autos tiene una duración de 4 meses, con la posibilidad de extenderse por 2 meses más, en el caso de que no se hayan vendido los 6.000 tickets mínimos por cada vehículo para realizar el sorteo, que inicialmente está previsto para abril. Mientras que el sorteo de la casa tiene una duración de 1 año, también con la posibilidad de que se extienda por 3 meses más, si es que no se venden los 30.000 números mínimos para hacer la rifa.



Ambos concursos cuentan con las bases legales establecidas ante un notario, y los interesados en participar pueden acceder al documento en la misma página web de los sorteos, donde además se especifican los detalles de los premios. La plataforma es bastante amigable para quienes quieran participar por la opción de ser dueño de su casa propia o renovar su vehículo.