Opinión 13-06-2017

El brindis de la tía Lucy

Lucy Retamal Castillo (Q.E.P.D)

¡LA PIERNA LA TENDRÉ MALA.PERO TODO LO DEMÁS, LO TENGO BUENO!

¡¡ SALUD CORRELIGIONARIOS!!

…Y levantaba una copa de vino tinto, como emulando a Pedro Aguirre Cerda…

Y hoy once de junio de dos mil diecisiete, cuando no fui al velatorio cuando no fui a misa, tampoco al Jardín Las Rosas y un “veranito de San Juan” pinta el cielo de azul entibiando el ambiente, para que no hayan excusas por el frío. Lloro la vergüenza ocultándome en mi rincón, y escribiendo en mi fiel Olivetti…

Al mediodía había una ceremonia para despedir a esa gran mujer que entregó su bella juventud y el resto de ella al Partido Radical, para satisfacer en éste sus ideales formados en lo más noble de su interior. Su corazón que los dictaba asociado con ese privilegiado cerebro a los militantes, simpatizantes y amigos. Luchaba sin pretensiones personales ni familiares ,para que muchos políticos u otros, lograran sus triunfos en distintas elecciones. No fue cómplice consciente de aquellos que se sumaron a los que en discursos profesionales convencen engañosamente a sus seguidores. Que lo ofrecido en campañas es un hecho y que la diestra se seguirá estrechando con ese calor de amistad. La que se logra en tanto se consigue el voto al igual que la sonrisa.

Cuantos desvelos, cuántas noches frías y lluviosas, para asistir a reuniones y además cuanta belleza de su juventud derrochó, privándose de encuentros románticos en los aromados prados de nuestra plaza.

Y todo esto, para que hoy dia cuando los cantos son brazos para acunar a Tía Lucy en el sendero que la conducirá a la paz eterna y a su rosado cielo; en su barnizada y brillante urna, las hermosas y aromadas flores no dibujaron con sus pétalos el Adiós del Partido Radical, notoria ausencia de autoridades radicales. Reiteradamente que partirías dos veces: Hoy ,cuando la lloró tu familia y al otra para que en especial romería lo haga el Partido y amistades.

Gracias inolvidable correligionaria Lucy Retamal por haber existido en nuestra fraternidad. En tu silencio celestial cuando a las doce horas me llamó Alicia Leiva Sierra para comunicar tu despedida ,tú sonreíste y brindaste, porque no te olvidaremos.





(Carlos Yáñez Olave)