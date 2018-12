Crónica 19-12-2018

El café, un aliado de la salud

En un año se consumen más de 400 mil millones de tazas de café, cifra que la convierte en la bebida más consumida del mundo después del agua. Dada esta obvia preferencia por su sabor, es necesario hacer frente a una serie de mitos ampliamente difundidos con el paso de los años sobre el supuesto “daño” que ocasionaría, “con resultados de diversos estudios científicos que prueban lo contrario”, explica Angelo Liberona, nutricionista de Nestlé.



“La primera disyuntiva se plantea en torno a la salud cardiovascular, ya que existen quienes afirman que el café produce hipertensión. No obstante, existen estudios que afirman que el consumo habitual, tras dos semanas bebiendo café, no produciría aumentos en la presión arterial”. Una de estas investigaciones la realizó el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, en el que se analizó un grupo de más de 400.000 personas de entre 50 y 71 años durante un período de 14 años. El estudio demostró que quienes consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones. De hecho, el análisis observó que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades menos en los tumores, revelando que las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.



En el caso de los infartos, otro estudio publicado en la revista de la American Heart Association (AHA) llamado “Circulation Heart Failure”, asegura que el café tiene un efecto cardioprotector, ya que lo asocia a una disminución del riesgo a desarrollar insuficiencia cardiaca. Sin embargo, especifica que existe un límite de consumo que, una vez sobrepasado, puede ocasionar aumento del riesgo cardiovascular; ese tope diario son 5 tazas de café. “Esta reducción del riesgo es de hasta un 18%, porque el café es mucho más que cafeína; tiene una serie de compuestos que contribuyen a que sea una bebida saludable”, señala Liberona.



El café contiene fibra, micronutrientes, polifenoles, diterpenos, entre otros. Y son estos componentes los que en su conjunto producen los efectos beneficiosos. Por ejemplo, el consumo de cafeína produce un aumento de la presión mayor que el consumo de la misma cantidad de cafeína en forma de café, por lo tanto, los otros componentes de café contribuyen a balancear este efecto. De hecho el café descafeinado -que conserva los demás componentes del café menos la cafeína- también protege contra la enfermedad cardiovascular.



Otro mito se relaciona con la creencia popular que el café instantáneo (soluble) contiene aditivos y es altamente procesado. “Contrariamente a esta creencia, el café soluble simplemente está hecho de granos de café 100%, y nada más”, agrega el especialista.



Finalmente, a los beneficios antes mencionados hay que agregar que el café ayuda en la prevención de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer, entre otros. Con toda esta información “podemos afirmar que el consumo moderado de café, equivalente a 3-5 tazas por día, se ha asociado con un rango de efectos fisiológicos deseables en la literatura científica, y puede encajar dentro de una dieta sana y equilibrada, y un estilo de vida activo” concluye el nutricionista.