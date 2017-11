Opinión 07-11-2017

El callejón oscuro

Este maldito cuerpo que no deja escapar el alma

De su cárcel derrumbada con sus caños macilentos

El ave añora el vuelo, más el cieno lo aprisiona

Con sus oscuros senos lacios y su afiebrado sexo.



Ya vagué la juventud arrastrando las rodillas

Bebí la desventura saga del cáliz de madera

Sentí la sacra realidad del hombre justiciero

Gocé de las glorias de la felicidad quimera.



Dejad este manojo de inútiles cartílagos

De podrida sangre de inertes leucocitos convexos

Expulsadlos del Edén hasta el flamígero Gehena

Que se oscurezcan esos huesos de gusanos posesos.



Llevad estos infectos desperdicios purulentos

Donde el estético Michelangelo no los avise

El alma liberada vuela al brillo del horizonte

Donde la distancia es la nada y el tiempo no existe.



(POESÍA DE JOSECULMEN)