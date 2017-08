Opinión 24-08-2017

El camino del éxito

Los caminos del éxito son muy difíciles,

se parecen a una autopista de alta velocidad,

es un escarpado sendero

de montañas que solo descubren los

visionarios, y por el solo que transitan

los màs valientes y perseverantes. ...

ellos al final son los Triunfantes.



Asì es el camino, que lleva al cielo,

donde ya està terminado ese èxito,

de la tierra, y un corazòn lleno de Amor

el camino; hace que el caminante es

un verdadero peregrino, que marcò su

caminata hasta conseguir su verdadero

Destino.



El largo camino, de la vida ese que paso

a paso y dando hasta conseguir la meta

del èxito, del bien como es la solidaridad,

es claro destino que tenemos que recorrer,

y lo veo con mucha claridad, en los versos

del poema, por ver con ojos de su Deidad.



Muchos mueren y no ven su èxito en su

vida, eso pasò por no ser perseverante,

ya que se consigue con la voz de un parlante,

en el sonido de tu voz, en mì oído,

eso por ser galante.



Allì el secreto del èxito es la perseverancia

y la Fe, en lo que te has propuesto,

asì conseguiste al final ese proyecto de vida,

en los caminos, que marcaron tu destino,

ahì estuvo en ese camino de tu destino de

Peregrino.



(Pablo Andrés Ruiz)