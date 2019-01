Opinión 05-01-2019

El carné

- Señora… ¿A usted se le perdió el carné?



- No, responde la mujer. ¿Por qué?



- Porque es igual a uno que encontré.



- A la foto, dirá.



- ¡Ah!, ¿usted vio la foto?



- ¿Cuál foto?



- La que me dice que encontró.



- No, yo no he dicho nada. Usted lo dice.



- ¿Qué digo?



- Que encontró un carné.



- ¡Ah! Sí, espere, ya lo traigo para que le coloque la foto



- ¡Pero si yo no tengo ninguna foto de carné.



Fueron alzando la voz, y a juntarse gente. Apareció un carabinero:

¡¿Qué pasa aquí?!



- Que a la señora se le perdió una foto.



- ¡No! ¡Si no se me ha perdido ninguna foto, ni nada!



- ¡A ver! ¡Pásenme el carné! -Dice el uniformado.



- …¿Qué no lo tienen? ¡Ya vamos a la comisaría!



- ¡Cabo de guardia!...dice el carabinero que está en la entrada y, a continuación, sin pausa alguna, dice ¡Pasen!



- ¡A sus órdenes mi cabo!, se cuadra frente a él, una vez adentro, el



Carabinero con quien vienen las dos personas.



- ¡Reporte! ¡Que pasa! -Vocea el cabo de guardia.



- ¡Estos señores no me quieren pasar el carné!



- ¡A ver, señores! -exclama el cabo - pásenme el carné.



- ¡Pero si no lo tenemos! – ¡Él lo tendrá!



- Hmf…: A ver ¡Páseme el carné carabinero!



- ¿?...

Aquí está mi cabo.



- ¡¿Y si usted lo tenía, para qué armó todo este jaleo?!



- ¿ ?



(Manuel Antón)