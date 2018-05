Opinión 23-05-2018

El Cerro Quiñe

La población de aquellos parajes ha aumentado mucho con el correr del tiempo. Años atrás, pasaba dos veces al día la destartalada góndola que iba o venía desde Linares por el camino de tierra. Hoy ya no se ve la tierra de los caminos ni el desvencijado microbús. Cuando uno mira desde el Puente de Arcos hacia el poniente, eso sí, sigue viendo la verde silueta del cerro “Quiñe”, que significa “Uno” en mapudungún.

Este monte se empina sobre la arboleda que lo rodea y que llena el valle. Es difícil llegar hasta su cima debido a la densidad de los matorrales que lo cubren; sin embargo, alrededor del enorme y solitario Canelo que lo corona, se abre un claro que es a veces visitado por curiosos. Germán Mourgues, su amigo Roberto Bravo y mi padre, un amigo común, se abrieron paso hasta llegar arriba. Habían varias piedras de buen tamaño cerca del tronco. Y se veían otras más pequeñas que alguien había apilado para acomodar el fuego y hacer hervir una tetera. Tenían un largo tiempo de espera hasta que la noche los arrebozara por completo. Se habían detenido en la última casa para pedir que les abrieran un portón, último obstáculo que les cerraba el camino. Allí dejaron una olla y una escopeta que les pesaban y que no necesitaban para cubrir el corto trayecto que los separaba del cerro.

No he investigado con más dedicación acerca de la propiedad en que se encuentra el monte. Pero me parece recordar que este cerro perteneció a un señor de nombre George Washington y algo más. Nunca se me ocurrió llamar a La Casa Blanca de los EEUU, para indagar en sus anales históricos si don George fue propietario del cerro Quiñe … Nuestros aventureros se acomodaron alrededor de un pequeño fuego. Con la ayuda de Bravo, Mourgues arrastró una gruesa piedra plana, hasta dejarla al alcance de la tibieza que irradiaban las brasas. Se cebaron algunos mates y se dispusieron a esperar. Hacía tiempo que se habían propuesto ir a pasar la noche “a la punt’el cerro”. Querían sentir y ver siaquel sitio era un punto de convocación de los “tué tués. Un lugar de adoración de demonios y de cualquier criatura que vaga perdida a través de la noche. ‘La gente ha hablado toda la vida acerca de los brujos que se reúnen en la cima del Cerro Quiñe’ … El hálito fresco de la noche soplaba a través de ellos enfriándoles las orejas. Casi podían entender las palabras rabiosas que la brisa venía a susurrarles en los oídos. Ni Mourgues ni Bravo sentían miedo. Mi padre, incrédulo, siempre indiferente a los fenómenos paranormales, miraba de cuando en cuando a todos lados. Esperaba distinguir alguna criatura de las sombras para salirle al encuentro y ver si era cierto todo este cuento de aparecidos. Mourgues contó entonces que su abuela le había hablado de un hechizo. Dijo que esta invocación podía dejar desnudo y paralizado a un brujo en el mismo punto en que recibiera el encantamiento … “ si llego a encontrar a uno de estos Tué-tués o duendes cuando salga de aquí, le haré saber el conjuro de mi abuela para que lo transmita a los otros brujos y lo anulen. Y así puedan llevar a cabo tranquilos sus brujerías y “machitunes”. Total, este cerro les pertenece”.Llegó el alba. Al momento de ponerse de pie para abandonar el sitio, se oyó un furioso aleteo detrás de la gruesa piedra en que se sentara Mourgues. Nadie vio al ave del aleteo.

Ninguno dudó de que fue un pájaro que acababa de levantar el vuelo rumbo a la oscuridad … Al tercer día luego de la aventura, Mourgues y mi padre volvieron a la casa del portón. Querían recuperar la olla y

la escopeta. La señora de la casa, una costurera del lugar, los saludó con gentileza … ‘Ayer, luego de ponerse el sol, anduvo un fulano en busca de ustedes. Venía de allá adentro, porque yo nunca abrí el portón’. ‘Era muy pálido, de aspecto enclenque y vestía unas ropas del año ‘e la cocoa. No quiso en ningún momento mirarme a los ojos y apenas me habló: “los caballeros que anduvieron aquí ayer en la tarde “… “¿Dejaría alguno algún recado para mí?”



(Omar Goulart)