Opinión 30-08-2017

El Chile que queremos

Al cumplir el Diario el Heraldo 80 años, vayan mis felicitaciones para sus accionistas, para su director y para todo el personal que labora en este prestigioso medio de prensa linarense. En momentos en que Chile vive momentos de tensión, con elecciones parlamentarias y presidenciales ad portas, parece oportuno reflexionar acerca de los desafíos que nos esperan como país. Ciertamente nuestra sociedad se enfrenta a una crisis valórica de proporciones insospechadas. En efecto, el derecho a la vida del que está por nacer, se encuentra amenazado. El derecho a transitar libremente y sin miedo a ser víctima de un asalto, parece una utopía. Las casas son asaltadas de día y de noche. Los cajeros automáticos son robados en distintas ciudades. Los camioneros son víctimas de incendios, dejándolos sin su medio de trabajo. Los huertos frutales son saqueados de noche en época de cosecha. La Araucanía, se aleja del estado de derecho. Inmigrantes ilegales ingresan al país con toda normalidad y sin control alguno por parte de la autoridad. Muchos políticos enfrentan cuestionamientos por falta de probidad. Nuestro querido Cuerpo de Carabineros es cuestionado en su probidad, por culpa de un centenar de delincuentes infiltrados e inmorales. El derecho de propiedad es nuevamente amenazado, como lo fuera hace 50 años con la maldita Reforma Agraria. El objetivo hoy, es la usurpación de derechos de agua. La familia como eje central de la sociedad es manipulada, desvirtuando la trascendencia de un hombre y una mujer como eje central del matrimonio. Se juega con la adopción, como si fuera un derecho para cualquiera. Los animalistas irrumpen como nuevos ídolos, dando trato de seres humanos a las mascotas. Los perros silvestres, terror de campos y animales de cría, pasan a ser intocables. Grupos minoritarios vociferantes en cualquier ámbito, presionan a las autoridades a legislar para minorías. Chile pierde tradiciones, bailes y deportes nacionales. El rodeo es atacado por ignorantes e intolerantes. Nuestras FFAA son vilipendiadas y perseguidas, olvidando el aporte infinito entregado a la patria por miles que dieron su vida por hacer de Chile un mejor país. Nuestras máximas autoridades intentan cambiarlo todo. Lo bueno, también es parte de la transformación. Ideologías extremas, no evolucionan y siguen intentando establecer dictaduras al estilo cubano o venezolano. En este triste presente, soñemos con un mejor futuro. Nuestros ciudadanos merecen un país en paz, en que cada uno pueda elegir donde enviar a sus hijos a estudiar, en donde la religión no sea atacada y en donde el estado sea pequeño, en beneficio de la libertad y el emprendimiento. Chile merece más cultura, más respeto y más justicia.

Queremos un Chile más patriota, en donde nuestra bandera flamee orgullosa en nuestras medialunas y cuarteles. Aspiramos a políticos comprometidos con el país y no solo con los amigos y parientes. Queremos cuidar nuestra naturaleza, evitando que Chile se transforme en un bosque de pinos y eucaliptus. Viva nuestro bosque nativo, nuestros animales salvajes y nuestros ríos y lagos sin contaminación. Queremos un mar sin basura, sin plásticos flotando y con una extracción de peces racional. Queremos que las fiestas patrias se celebren con cuecas y no con cumbias. Queremos recuperar el patrimonio arquitectónico en deterioro. Iglesias, casonas y edificios antiguos deben restaurarse para potenciar un turismo de buen nivel. En definitiva, queremos un país de gente buena y trabajadora, que respete al vecino y que tenga responsabilidad en el trabajo. Chile merece más, pero eso depende de cada uno de nosotros. Viva Chile, viva el Heraldo.



(Andrés Montero)