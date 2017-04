Nacional 19-04-2017

El chileno que ayudó a dos corredores a terminar el Maratón de Boston y que dio la vuelta al mundo por su solidaridad

"La Maratón de Boston es la madre de las maratones. El 2015 gané la de Nueva York, he sido campeón mundial en Francia, he corrido 29 carreras en total, pero nada se compara con esta". Así explica el chileno Mario Vargas la importancia de la carrera que se disputó el pasado fin de semana. Y él fue uno de los principales protagonistas. No lo fue porque haya ganado. Compitió en la categoría 65 a 69 años y llegaba con el mejor tiempo de todos. Señala que era carta fija para ganar. Pero no. En su camino a la meta hubo dos hechos que lo hicieron olvidarse de su objetivo individual y de preocuparse por el bienestar de otros. Fueron dos momentos clave y por los que hoy llegó a aparecer destacado en el prestigioso diario Boston Globe por su actuar. Además de recibir un sinfín de felicitaciones a través de las redes sociales. "El primer episodio fue en el kilómetro 29. Yo ya iba caminando porque estaba acalambrado, ya había recibido asistencia médica e incluso se me había dicho que me retirara. Pero quise seguir. Fue ahí cuando delante mío se desploma un corredor norteamericano. Era macizo y junto con otro competidor lo levantamos del suelo y lo llevamos por 15 minutos hasta los puntos médicos. Él estaba al borde de la inconsciencia. Recibió la ayuda y al igual que yo decidió continuar", recuerda Vargas en conversación con Emol desde Boston. La carrera seguía. Este chileno de 66 años, casado, con dos hijos y tres nietos, ya iba por el centro de la calle. Representa al grupo Santiago Runners y ya varias veces se había caído. Hasta que en el kilómetro 40, a sólo dos de la meta vivió un nuevo episodio. "Una mujer nuevamente se desplomó al lado mío. Ya no me quedaban muchas fuerzas. Así que junto a otro hombre, un bombero irlandés que era mucho más grande y que estaba más entero que yo, la recogimos. En el camino, y mientras la llevaba, me caí yo como en siete oportunidades. Pero tenía que ayudarla. Entonces el irlandés decidió llevarla en brazos, conmigo al lado. Estábamos cerca de cruzar la línea y le digo que la dejemos de pie, que ella cruce sola la meta para que así le reconozcan la carrera. Y así lo hicimos", cuenta. Obviamente no hizo su mejor tiempo. Pero eso poco le importa. "Ganar Boston era sumar una carrera más. Pero quedé mucho más feliz por la enseñanza y el ejemplo que les dejo a mis hijos y nietos. La pasión por este deporte te lleva a hacer estas cosas. Por eso lo amo".