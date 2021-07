Opinión 14-07-2021

El Colmed cada vez más solo

Si ya el Gobierno, el Confusam, el Colegio de Profesores, entre otras autoridades y gremios, habían cuestionado las actitudes y propuestas realizadas por el Colegio Médico, Daniel Jadue le sumó otra página a su libro de críticas.

El candidato presidencial resaltó que el Colmed no tiene la expertise para cuestionar los medicamentos que ha promocionado su municipio para la prevención del covid-19, y es la realidad. No por tener el título de médico en un área, soy experto en todas las demás.

Si bien el fin de esta carta no es respaldar las decisiones del ex edil de Recoleta, sí es reafirmar un hecho que el Colegio Médico olvida reiteradamente: Son solo un gremio más de salud que se le dio voz como consejeros y se han tomado de ello para un beneficio político.

Lucas Orellana, funcionario de Salud