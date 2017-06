Nacional 18-06-2017

El comentario de Viñuela que incomodó a Mariana di Girolamo

El animador de "Mucho Gusto" le dijo que no era actriz de profesión.

"Quiero que sepas que soy un imbécil", le dijo después de errar en la información.



José Miguel Viñuela, reemplazante de Luis Jara en "Mucho Gusto", tuvo una desafortunada mañana luego de que un comentario suyo incomodara a la actriz Mariana di Girolamo, quien fue invitada en el episodio de este viernes.

En la ocasión, el panel se deshizo en elogios para la protagonista de "Perdona Nuestros Pecados". Fue en ese momento que Viñuela tuvo una intervención que tensó el ambiente.

"Hay una cosa muy importante: La Mariana no es actriz de profesión. Por lo tanto, hoy en día se habla de que tú serías como, entre comillas, se te compara mucho con Carolina Arregui, un poco por la trayectoria de ella", dijo, tratando de alabar a la actriz.

Sin embargo, ella respondió rápidamente que sí había estudiado teatro, "cuatro años en la Católica". "¿Saben qué? Perdona, Mariana", replicó él.

La comparación con Arregui fue motivo de burla para otros miembros del panel, por lo que el ex TVN intervinó otra vez: "Es súper penca tener un sonopronter cuando uno recibe una instrucción. Quiero que sepas que soy un imbécil. No manejo ninguna información y todo me lo dicen por acá. Yo repliqué lo que me dijo la persona arriba y te pido mil disculpas".