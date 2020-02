Crónica 28-02-2020

El compromiso de fortalecer la salud en la región del Maule

La académica Daniela Avello se refirió a la importancia y el impacto que la nueva carrera de la UTalca tendrá en el Maule a partir de marzo de 2020.

Son 45 los cupos que ofrece la carrera de Terapia Ocupacional en la Universidad de Talca, ad portas de abrir sus puertas a su primera generación de estudiantes. La escuela, bajo el respaldo de la Facultad de Psicología, promete generar un impacto positivo en la región del Maule, abrazando los objetivos fundamentales que desde la misma institución se ha pregonado como un valor universal de sus escuelas. Así lo aseguró la directora de la carrera, Daniela Avello que, además de invitar a quienes se interesen por estudiar esta disciplina a acercarse a sus dependencias, indicó que “uno de nuestros compromisos institucionales es fortalecer la salud en la región”.

La misma profesional se refirió a la escasez de terapeutas ocupacionales en la región, donde “actualmente no existe ninguna universidad tradicional que imparta la carrera, por lo que nosotros seremos los primeros”, explicó. Asimismo, según cifras de Senadis de 2015, el porcentaje de discapacidad de personas adultas en el Maule corresponde a un 20,2%, de los cuales el 8,1% corresponde a una discapacidad severa y el 12,1% restante a una discapacidad moderada o leve. De estas cifras, el mismo informe señala que cerca de la mitad de los afectados son adultos mayores.

Avello además señaló que, pese a que no existe una cifra oficial, estima que el número de terapeutas ocupacionales en la región no superaría a los 50 individuos, con un estimativo de un profesional cada 20 mil personas. Una cifra que no se escapa demasiado a lo registrado por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, que en 2016 registró un promedio global de dos TOs por cada 10 mil personas.



Una disciplina sociosanitaria



La carrera de Terapia Ocupacional se destaca, entre otras profesiones del área de la medicina, por posicionarse en un amplio espectro que une tanto la salud de los pacientes, como el ámbito social de los mismos. Daniela Avello reveló que esta misma se conoce como una disciplina “sociosanitaria”, lo que quiere decir que “utiliza las ocupaciones de manera terapéutica”.



Pero, ¿qué es una ocupación? En palabras de la directora, “una ocupación es una actividad con propósito y significado para las personas. Las actividades que son significativas para los pacientes se utilizan para su rehabilitación”.



Para ejemplificar lo anterior, la profesional explicó que “alguien que pierde, por ejemplo, su brazo en un accidente laboral, necesita aprender a realizar todas sus actividades nuevamente, desde las cotidianas como comer, hasta las específicas, como realizar su trabajo”.



Pero la terapia ocupacional no sólo se detiene ahí. Como señaló Avello, la carrera no sólo se enfoca en ayudar a quienes han sido víctimas de accidentes físicos, sino que también a aquellos que sufren de algún malestar psicológico o condiciones que pudieran dificultar su relación con el entorno. “A una persona con depresión nosotros le evaluamos sus intereses y transformamos estos mismos en una ayuda para fortalecer su estado anímico”, ejemplificó, agregando que “el aporte debe ser integral”.



El rol social de la universidad



Pese a que la carrera tendrá su apertura oficial en marzo de 2020, la Universidad comenzó su investigación hace dos años en los que se estableció la necesidad de crear la escuela dedicada esta profesión.



“Si nosotros tomamos en cuenta el rol social que tiene la Universidad, por supuesto que se hace urgente el desarrollo de esta profesión. Terapia Ocupacional era la única disciplina sociosanitaria que faltaba”, explicó Avello.