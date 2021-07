Opinión 30-06-2021

El confuso entorno electoral





Hoy, es importante afinar la política de salud para que en definitiva cumpla su rol técnico.



La discusión no puede descansar exclusivamente en escucharse asimismo y descansar en los estados de excepción, ya que cuando no existe gobernabilidad siempre están presentes, atentando la legítima expresión del descontento en los estallidos sociales y la paz social.



En definitiva, en estos últimos tiempos, entendiendo las herramientas que dispone la autoridad de salud, solo blindan la agudización de una crisis de ingobernabilidad y de una política de salud que busca la visibilidad en los medios de comunicación.



Por cierto, la crisis por mantener la mejor administración de la crisis sanitaria, se contextualiza en un escenario de ingobernabilidad muy peligroso hoy. Esto significa que ambos deben ir de la mano, ya que la confianza debe primar ante cualquier política pública.



Los aliados oficialistas hoy nos hablan de una derecha perfilada solo en el buen ejercicio ciudadano local y de anuncios cotidianos locales, que son más bien alarmistas ante el temor inminente frente al ascenso que empieza dominar el progresismo de izquierda.



La fragmentación y la pugna marginal de ideas, sin asidero en el Chile del presente, e incapaz de proyectar el Chile del mañana, impiden resolver las barreras de desarrollo con la profundidad que merecen tantos años de historia republicana.



En materia de política partidaria, fiel reflejo de esta crisis, trasunta en el discurso de la derecha, donde en el caso de Renovación Nacional, su presidente electo Francisco Chaguan, en acalorado y en un exagerado apasionamiento, instruye a su cúpula y constituyentes independientes y jefe de su lista para ejercer vetos y limitaciones, pero sin éxito, para asegurar cambios estructurales afines al sectarismo e inmovilismo. Con ello, Chaguan solo viene a dividir las opciones irreconciliables en RN, ratificando en definitiva, una línea dura que le precede, pues siempre se opuso a no aprobar un cambio constitucional.



Lamentable, ha sido este un triste esquema, sumado a la ineficiencia administrativa del gobierno por canalizar en forma efectiva la política social al mundo local, dado que sólo muestran la distancia de diagnósticos locales y la menor empatía con la ciudadanía, profundizando de esta manera las distancias con una realidad local muy distante frente a las estimaciones que hace el gobierno.



En materia electoral, las estimaciones hoy avizoran una probabilidad de mayor orden en la centro izquierda, donde es posible que la precandidata Provoste podría convertirse en un puente atractivo para posibles acuerdos entre la DC y el bloque de izquierda ante una eventual segunda vuelta, si es que los personalismos dan paso a esta oportunidad inmejorable.



Lavin, sin duda en el extraño y poco creíble discurso socialdemócrata, sólo le vale buscar asentar estas ideas en el contexto de su bloque, que hoy por hoy son difíciles, ya que la fragmentación y el distanciamiento con las cúpulas políticas se han hecho más fuertes.



Se suman a estas realidades las disímiles competencias entre un Debordes algo dañado y las proposiciones individualistas de los precandidatos, quienes han demostrado una incapacidad por canalizar proposiciones colectivas que pretendan enrielar una política responsable que Chile añora para dar pasos firmes a su desarrollo definitivo.



Por cierto, hoy es necesario desdibujar este panorama para atenuar la confusión y sobreponerse frente a esta crisis sanitaria con una política que sea coherente con una reforma constitucional y un régimen político de unidad, de mayorías representativas, y de tareas legislativas en un contexto político mucho más democrático.















Rodolfo Castro

Ingeniero comercial

y MBA en IEDE Business School.