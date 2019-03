Opinión 17-03-2019

El corazón no se envejece, es la piel la que se arruga

“ No podemos vivir el atardecer de la vida, con el mismo programa de la mañana “ C. Jung.

Días atrás, un buen amigo mío al divisar a otro, me acotó : ¡ qué acabado está el hombre! ¿ Verdad?. Dijo estas palabras eufemísticamente( es decir, como expresión suave que, reemplaza a otra franca y quizás grosera y atrevida.

Ello me hizo recordar que la palabra viejo ( que es la que debió usar mi amigo) tiene como sinónimos las palabras “ gastado, usado, deteriorado, anciano, longevo, apolillado, caduco”. Por lo que deduzco que mi amigo tuvo razón al llamar al amigo que divisó solo como “ acabado” y no usó el término “ viejo” que en verdad a nadie nos gusta, sobre todo a los que ya somos en verdad “ viejos”.

Ahora veamos ¿ el porqué hice como una especie de introducción al tema a desarrollar en esta crónica? Reafirmo que claro que es cierto ( y lo hago con conocimiento de causa) que una persona está envejeciendo, cuando aparecen canas en su cabellera y arrugas en su rostro y manos: Pero, algunos aseguran que esos cambios físicos No son los que envejecen a las personas, si no cuando sus sueños desaparecen, junto con las esperanzas.

La verdad es que nadie envejece por el lento transcurrir de los años, sinó que el envejecimiento comienza, cuando uno deja de lado el crecimiento del espíritu y con ello, los más caros ideales que, son los que animan y dan la vida y sentido a la existencia.

Acaso no hemos constatado todos que, el pasar de los años, no nos hace menos capaces para ofrecer amor, cariño a alguien; vislumbrar nuevos sueños y tratar de hacerlos realidad en la medida de las posibilidades con la que contamos, llámese ánimo y quizás algo de esfuerzo para continuar disfrutando con los amigos, hijos ,pareja.

Por otra parte, es innegable que con el pasar de los años, se adquieren nuevos vicios o manías que se asimilan a nuestra personalidad, que los demás extrañan en nuestra habitual vida pasada, pero, terminan comprendiendo que son “ meros cambios” y que ahora forman parte de nuestra actual edad.

El escritor colombiano Valencia, asegura en un art. al respecto que : “ los años arrugan la piel, pero solo el abandono del entusiasmo arruga el alma”. El pesar, la duda, la propia desconfianza, el miedo, la desesperación, encorvan el corazón y conduce al espíritu floreciente a las sombras. ¡ Cuánta razón tienen sus palabras!...... Es una verdad innegable.

Sean 15 o 70 años, siempre existe en el corazón humano el impulso de conocer más y explorar nuevos horizontes y descifrar lo desconocido. Extasiarse ante la maravilla de un amanecer o de una noche estrellada.

La vida, amigos míos, está llena de paradojas. Cada hombre con el uso de su razón y la práctica de la sabiduría, debiera aprender a ver lo que en verdad cada cosa, cada evento le presenta. Algunos por desgracia solo ven lo negativo, la vejez. Otros en cambio, verán si así lo desean, la belleza en el paso de sus años.

Si el individuo antes presentó mejillas sonrosadas, labios encarnados, hoy ésos, ya no existen, pero, en vez de observar solo arrugas, cada vez más pronunciadas, habrá que ver que el paso de los años, paso inevitable, no hay que disimularlos con cremas antiarrugas , al contrario, deben observarse tal cual son, viendo en los surcos de la piel ahora arrugada, signos de pura nobleza y el fin de una misión iniciada al nacer, fin que debe enorgullecernos por la consecución de los sueños, anhelos cumplidos, con un trabajo arduo realizado , que nos permitió subsistir y existir, logrando finalmente una débil o no estabilidad económica.

Mas, a pesar del esfuerzo desplegado, llegamos sin darnos cuenta a la vejez, con una juventud acumulada, lo que es un arte. Por tanto, digamos con Anna Magnani ( actriz italiana de cine y teatro 7 marzo 1908- 26 set.1973) “ Déjenme todas las arrugas. No me quiten ni una. He tardado toda una vida para procurármelas”

Al empezar a sumar canas y arrugas en el rostro y manos, ello no debiera inquietar a nadie, pues, junto con ellas, se ha ido acumulando, pausadamente, experiencias y sabiduría. En resumen, ha ido creciendo, desarrollando poco a poco, día a día, un crecimiento interior, una vitalidad permanente que, empezó en la juventud que, no es una época, si nó un estado de desarrollo, de ánimo y que debe acompañarnos siempre.

Sumar años, es pues, lo más hermoso que puede sucedernos, porque está denotando que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de seguir aumentando experiencias y más sabiduría que no solo entregan los libros, o textos de estudios, si nó la vida misma que hemos tenido la suerte de recorrer.

Estoy ya anciano, pero, mantengo un espíritu joven que al menos a mí me permite contemplar la vida con más calma. Lo importante ,pues, no es sumar más años, si no sumar vida a los años. Sentirse de espíritu joven, significa que el amor a la aventura permanece indeleble.

“ Si uno se lo propone, la edad no es un obstáculo” ( pensamiento de Robert Browing) que lo hago mío.

“ La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza”

Proverbio Hindú.



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista