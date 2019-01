Deporte 26-01-2019

El “Depo” Ya presentó oficialmente a su nuevo técnico: Luis Pérez asumió el desafío con la meta de lograr el ascenso

Con la presencia de los máximos representantes de la empresa, Mas Corp SPA, Mauricio Suiz, Gabriel Artigues y Jorge Vergara, en compañía del timonel Marcos Álvarez, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo técnico albirrojo, Luis Pérez Franco, quien hace algunos días comenzó el trabajo con miras al torneo del presente año en la Tercera División.

Luis Pérez Franco, Ex futbolista profesional cuya trayectoria se inició en las divisiones inferiores del club deportivo Colo-Colo (1980), llegando a formar parte en el año 1988 del primer equipo, transcurridos los años, integró varios clubes de Primera y Segunda División, para luego emigrar al fútbol profesional de Francia y Estados Unidos, destacando en los clubes FC.56 Lorient (Francia) y el club Wester Mass Pinoneers (Estados Unidos).

Pérez, conoce muy bien la Tercera División. También hace 30 años vistió la casaquilla linarense donde llegó a préstamo desde Colo-Colo. Estaba muy optimista por el arribo a esta ciudad y porque tuvieron una exitosa prueba de jugadores que culminará este domingo con un partido amistoso para definir quiénes serán los elementos que continuarán.

Dijo que la primera tarea es lograr el ascenso. “Contento de formar parte de este proyecto donde están excelentes personas, pero necesitamos el apoyo de todos. Siento que Linares debe retornar al profesionalismo lo más pronto posible. Quiero tener un plantel de 25 jugadores, dos por puesto, y tres arqueros, y poder trabajar con un par de jugadores de sub 18 y 19 que tengan proyección para incorporarse al primer equipo. Queremos hacer un equipo fuerte y competitivo”, afirmó.

ESTILO DE JUEGO

Cada técnico guarda bajo siete llaves la forma en que enfrenta cada partido, pero Luis Pérez no tuvo problemas para señalar que su estilo de juego es 4-3-3, con la línea de cuatro, con volantes que lleguen bien al ataque, dos contenciones y un enganche, y más tres punteros bien abiertos y un centrodelantero que aguante todo, ganar todos los partidos y ojalá de local estar invictos.

FIGURA

Uno de los jugadores que promete esta temporada en el depo, es Carlos Ahumada, quien subió con Pilmahue. Es un volante central que realizó toda su formación en el Atlético de Madrid y regresó a Chile.

DISCIPLINA

Con mano dura y responsabilidad en todo sentido, donde la asistencia es fundamental para lograr resultados, “y esa es mi consigna me gusta entrenar de lunes a viernes en la mañana, exijo también por parte de los jugadores un respeto”, acotó.

Un dato curioso: pasaron muchos años para que una presentación de nuevo estratega en Deportes Linares terminara con un cóctel. Al parecer vamos caminando bien , como dice la canción: “pasito a pasito” .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo