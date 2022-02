Deportes 16-02-2022

El Deporte en Fase 2 Víctor Campos “tenemos que realizar algunos cambios que implican poner pausa en algunas disciplinas deportivas ”

Desde esta madrugada la comuna de Linares retrocedió en el Plan Paso a Paso

El deporte tampoco este exento de las medidas sanitarias que se deben tener presente en esta pandemia. Con mayor ahora que la comuna del Maule Sur, retrocedió a fase de transición, donde disminuyen los aforos. En relación a la actividad física y deportiva es claro dice que en lugar abierto 10 personas y lugar cerrados 5 si todos tienen pase de movilidad.

En este ámbito , quien esta a caro del Departamento de Deportes del municipio , Víctor Campos Salas , indico que “ hemos estado conversando no tan solo con los profesores que realizan los talleres , si no que también con los apoderados que traen a sus hijos a las diferentes disciplinas , donde estamos tomando todas las medidas que nos exigen por ley , por ejemplo el número de aforo que se ha disminuido, ojala que esto pase rápidamente y podamos volver a la actividad física. Por eso debemos seguir trabajando, entregando la seguridad y para eso necesitamos la cooperación de los padres. En los talleres de contacto directo, lamentablemente tendremos que suspenderlos es el caso del boxeo, taekwondo, que son de contacto estrechos y tenemos que tratar de evitar. El torneo de futbol en honor al ex alcalde y dirigente deportivo Sergio Sepúlveda Corvalán, lo vamos a suspender hasta que volvamos a la fase 3. El estadio tomara medida más drástica, vamos a cumplir con los aforos, la piscina sigue funcionando de la misma forma, pero baja en un 30% de las personas, eso quiere decir que no pueden haber más de 10 personas en la pileta grande y 5 en la chica, los padres deberán esperar afuera a sus niños. Con el voleibol, estamos en dialogo con los profesores para que puedan volver al aire libre en la cancha de arena, que es extraordinaria”.

Creo que como municipio estamos cumpliendo con todo lo que se nos pide, pero siempre hay algo que se nos escapa, por eso le pedimos a los deportistas que tengan un poco de paciencia. Esperamos que los niños vuelvan a clases en forma normal, nosotros ya estamos trabajando con esta planificación de marzo a diciembre, donde tendremos los diferentes deportes, pero acorde con los horarios que los niños y jóvenes puedan participar, no vamos a tener espacios donde no haya intervención. Es muy importante para nuestro Departamento, incentivar que se vuelva a practicar deportes, en los establecimientos educacionales, porque la actividad física es tremendamente importante para la mente y la salud. Estamos con muchas ganas, recordar que el año pasado estuvimos con los programas del MINEDUC, que fueron muy exitosos para reencantar a los alumnos.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo