Deporte 18-08-2020

El deporte en la discapacidad debe ser un medio para mejorar su calidad de vida y entorno familiar



Moacyr Portes Júnior, doctor en Ciencias de la Motricidad Humana y docente en Pedagogía Educación Física de la Universidad Autónoma de Talca, dictó una conferencia virtual organizada por la mesa intersectorial del deporte adaptado e inclusivo, explicando cómo en Brasil se trabaja con personas con discapacidad.

Alto interés tuvo la conferencia “experiencia brasileña y académica en el deporte adaptado” dictada por el experto brasilero Moacyr Portes Júnior, a través de la plataforma zoom.

El encuentro forma parte de un ciclo de encuentros organizados por la mesa del deporte adaptado e inclusivo del Mindep-IND y en donde participan Instituto Teletón-Talca, Senadis, Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, Universidad Santo Tomás, Copachi, Club Curinat, profesores y un grupo de deportistas adaptados y paralímpicos.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy contenta por el aporte que nos ha entregado el profesor Moacyr Portes. Él nos contó cómo su país, Brasil, ha logrado altos rendimientos en deportistas adaptados y paralímpicos. Además, hay que destacar que ese país fue sede de unos Juegos Olímpicos por tanto la infraestructura está para seguir desarrollando el deporte en todo ámbito. Por otro lado, el hacer énfasis en el rol de las Universidades en la formación de un deportista con discapacidad debe ser entendiendo que el deporte para ellos debe representa un medio no un fin. También nos contó algunas experiencias personales con deportistas quienes han mejorado su calidad de vida después de haber sufrido un accidente, destacando hasta el punto de llegar a ser seleccionados nacionales. Ya estamos pensando en la próxima charla que sería conocer la realidad del deporte adaptado e inclusivo en Argentina, programada para el jueves 27 de este mes a las 13:00 horas, tal cual como hemos realizado con España y Brasil”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Agradeció más adelante, a todas las personas que se conectaron a esta conferencia y, en especial a aquellas de otras regiones que se interesaron en profundizar aspectos relacionados al deporte adaptado en Sao Paulo, Brasil, un Estado en donde existe una alta preocupación por el tema.

A la charla se sumó el jefe de la División Política y Gestión Deportiva del Mindep-IND, Ricardo Boudon “para nosotros ha sido primordial trabajar todos los temas relacionados con las personas en situación de discapacidad y, sobre todo lo que es el deporte adaptado y paralímpico. Contarles que ya en esta semana se ha concretado la licitación de la encuesta de hábitos de actividad física y deporte para personas en situación de discapacidad para conocer bien qué está pasando con ellas. Es decir, lograr tener información más precisa y adecuada que nos permita enfocar mejor nuestras políticas públicas”, indicó.

En su exposición, el profesor Moacyr Portes Júnior explicó que a nivel organizacional, su país tiene un organigrama definido desde el Comité Paralímpico Brasileiro “existen las federaciones de básquetbol, tenis, tenis de mesa y adaptados visuales. Existen centros de alojamiento para deportistas a través de los cuales se promueve la formación deportiva. Se les enseña dónde entrenar y cómo entrenar. De ahí vienen los clubes, las asociaciones y, en un lugar preferencial, las Universidades. Hay tres conceptos que cumplir. El primero es el incentivo financiero con una estructura reducida; el segundo es el incentivo financiero que mejora la estructura, participando en más competencias y el tercero que es el alto rendimiento, en donde el deportista se aleja de las competencias. Entonces ¿qué hacer con ellos después de competir? Deben entrar 6 meses a una selección y otros 6 meses entrenando solos”, dijo el experto internacional.

Respecto a las Universidades, el expositor añadió “en Brasil hay facultades cuyos objetivos son la docencia. Son Centros universitarios para la docencia, extensión e investigación. De ahí que existe un proyecto multidisciplinario de atención del deportista que cuenta con kinesiólogo, psicólogo, enfermero, etc. Al deportista hay que generarle rutinas de entrenamiento que sean entretenidas y suficientes. Es muy emocionante cuando un deportista logra una medalla. Tuve una alumna sorda que leía los labios. Tenía que mirarla de frente para saber lo que hablaba. También tuve a cargo una persona tartamuda. Son lecciones que aprendí. El deporte debe ser un medio y no un fin para que mejoren su calidad de vida”.

Recomendó el académico brasilero, cumplir con una pirámide que comienza con el deporte adaptado segregado, continúa con el deporte adaptado integrado, avanza al deporte regular adaptado, se inclina hacia el deporte regular con ajustes y llega al deporte regular.