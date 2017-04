Deporte 15-04-2017

El deporte en Linares, una mirada de proyección

Hablar de Linares es sinónimo en el deporte de Vóleibol, esto debido a la gran campaña de los primos Grimalt y el buen trabajo a través de los años realizado por la Asociación de Vóleibol de Linares, que los han encumbrado a al sitial de honor que hoy ostentan en la liga A, reservada para equipos profesionales de Chile.

Por otra parte, tenemos la historia de Deportes Linares, el cual y pese a todos los esfuerzos de la comunidad, autoridades de turno y amantes del fútbol nunca ha podido despegar y mostrar un potencial concreto de desarrollo favorable, hecho que se mantiene hasta nuestros días.

No obstante, ello, y al hacer un análisis más profundo, en Linares se practican y desarrollan más deportes que pocas veces salen a la luz pública; que logran posicionarse en eventos de nivel nacional e internacional, que salen en algunos casos de amateurismo para llegar a participar a nivel profesional; pero que lamentablemente no concitan la atención, el apoyo de las autoridades y una comunidad sesgada principalmente por el poco conocimiento y el interés que se le da a la actividad.

Bajo esta perspectiva, y a modo de favorecer no sólo a los deportes que ya son visibles, y a los que están en vías de ello gracias a su gran margen de practicantes y competencia interna es que hemos querido entregar una visión directa y concreta, bajo la experiencia de más de 15 años que poseo en el ámbito deportivo nacional; en la cual se vislumbra la necesidad imperiosa de posicionar y plantear un Plan de Desarrollo Estratégico a nivel deportivo que logre cimentar de forma equitativa el crecimiento y los apoyos que los deportes de la comuna necesitan para posicionar a Linares como una comunidad deportiva.

Inicialmente, y mucho antes de comprometer dineros a uno u otro, se debe reunir información valiosa que sustente la mirada de proyección que se quiere realizar, exponerla ante el quórum comunal, delimitar el equipo asesor que llevará a cabo el plan, generar un cronograma y establecer una partida presupuestaria sustentable en el tiempo.

En el caso particular y ante los apoyos comprometidos por el Alcalde Mario Meza Vásquez hacia las Asociaciones de Fútbol Amateur y el Vóleibol linarense, se debiese realizar un catastro de todas organizaciones deportivas vigentes y sus dirigentes que funcionan al interior de la comuna, que permita argumentar las priorizaciones básicas que logren no solo favorecer, sino que incrementar la práctica y el desarrollo deportivo de la comuna. Con esto, lograr entender la dinámica y fluidez de sus practicantes, la incidencia de ellos en eventos comunales, regionales, nacionales y por qué no, internacionales.

Si entendemos esto como un paso inicial, es que debemos consensuar en conjunto con la comunidad y el concejo comunal qué es lo que se quiere para el deporte de la comuna, y para ello implementar una serie de estrategias que revelen de forma creciente el potencial de la comunidad y de las diversas disciplinas deportivas que se practican, a modo de ejemplo; a nivel escolar y dejando fuera por obviedad al fútbol, ¿Cuál es el deporte que más se desarrolla?, a nivel de infraestructura, ¿existe infraestructura deportiva adecuada para los deportes que hoy se practican?, a nivel de capacitación técnica, ¿existen los técnicos deportivos calificados para ello?, ¿los profesionales de la Educación Física desarrollan procesos deportivos de nivel en la línea de formación?; a nivel de organizaciones deportivas, ¿Cuáles son las organizaciones deportivas que realmente funcionan como tal?, ¿Cuáles son las que utilizan la mayor capacidad de infraestructura instalada?, ¿Cuáles son las que tienen la mejor dotación profesional?, ¿de todas estas organizaciones, cuales son las que mejor se han sustentado (dirigencial, económica y funcionalmente) a través del tiempo?, ¿de estas organizaciones, cuales tienen un desarrollo superior respecto a sus pares?... Como se puede ver, estas y muchas más son variables que se deben consignar para poder construir un plan que mire al futuro, que permita a la autoridad vigente tomar las mejores decisiones y que permita construir un plan de desarrollo real y consecuente con lo que la comunidad visualiza.

Hoy en día las organizaciones deportivas tienen muchos más medios de subvención que antaño (FONDEPORTE, INJUV, SENDA, SENAMA, 2% FNDR, LEY DE DONACIONES DEPORTIVAS, FRIL, por nombrar las principales estatales), pero cada día son más carenciales; esto es debido a que muchas de estas organizaciones solo funcionan a razón de la subvención y no logran generar sus propios recursos, por ende tampoco fomentan la “pertenencia” y el sentido social que es lo que pretende el Ministerio del Deporte en conjunto con la respectiva Política Nacional de Deportes. Es por ello que se hace válida la pregunta de si es bueno subvencionar las actividades deportivas o es mejor entregar herramientas de fomento deportivo, bajo un plan de acciones concreto, que iría desde el desarrollo de buenos eventos deportivos comunales, facilidades de uso y desarrollo de actividades en los recintos municipales, y por qué no, el apoyo a una infraestructura deportiva comunal asociativa, que conglomere a todas las asociaciones y verifique que su accionar sea el correcto a las medidas planteadas para el desarrollo deportivo comunal.

Es de esperar que don Mario Meza Vásquez y sus asesores en el tema deportes, tomen las precauciones debidas, se orienten y recojan la experiencia de otros municipios para lograr en un futuro cercano un progreso cierto y favorable para todos los linarenses que practican algún deporte, en especial las generaciones futuras que son las que aspiran a no solo llevar a Linares a lo alto del podio, sino que además tener la posibilidad de representar a su comuna ante el país y el mundo.