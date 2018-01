Crónica 14-01-2018

¿El desafío? Agregar valor a la producción de alimentos

Hace 35 años Chile no superaba los US$50 millones por exportación de alimentos, es pertinente celebrar los US$17 mil millones conseguidos hoy en dicho rubro. Pero si de alimentos elaborados se trata, esta cifra queda al debe, puesto que se concentra solo en materias primas.



Un escenario que busca revertir el Programa Estratégico de Alimentos (PEA) creado por la CORFO en el que, junto al apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), la Agencia para la Inocuidad Alimentaria (Achipia) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), todas del Ministerio de Agricultura, se diseñarán estrategias para introducir mayor tecnología e innovación en dicho sector a lo largo del país.



Presentado este martes en la Expo Regiones 2015 realizada en la Estación Mapocho, el PEA es parte de los “Programas Estratégicos para el Desarrollo Productivo, Oportunidades de Negocio de Alto Potencial, la Innovación y el Emprendimiento Nacional” de CORFO, el cual incluye también a los sectores minero, construcción y ciudades inteligentes, entre otros.



¿El objetivo? Crear capital social, según el vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán. “La innovación en los territorios no ocurre con individuos aislados, requiere la interacción entre distintos actores. Uno de los problemas que tiene Chile es que el grado de capital social, la capacidad de acción conjunta, de ponerse de acuerdo es bajo, lo que inhibe la innovación. Por ello, tenemos que armar esquemas de identificación de oportunidades de desarrollo productivo, generando visión compartida y así generar capital social”, señaló la autoridad en la presentación del programa.



De esta forma, tales iniciativas para los distintos rubros intentarán disminuir las brechas que instalan a Chile como un país exportador de commodities, a fin de aumentar la productividad local, principalmente en regiones. “Está claro que al concentrar el mercado en los Recursos Naturales (RRNN) la productividad baja. Hay que saber aprovechar estos recursos, tal como lo han hecho Australia y Finlandia, quienes han tecnologizado los procesos invirtiendo de sobremanera en capital humano. Ese es nuestro Norte”, estimó Bitrán tras señalar que solo el 20% de las empresas en Chile invierten en innovación y modernización de sus procesos, mientras que en los países de la OCDE, el promedio alcanza el 80%.



Valor agregado



Y si de alimentos se trata, el PEA sería el principal articulador para otorgar valor a su producción. “Hasta el momento éramos productores de materias primas y hoy buscamos exportar productos alimenticios con valor agregado. Es decir, una agricultura 2.0 en el que se generen alimentos que vayan a la par con los nuevos paradigmas de consumo, como lo son alimentación sana o alimentos con ingredientes funcionales, entre otros”, afirmó el director ejecutivo de FIA.



Quien además, durante su ponencia en la Expo Regiones 2015, puso como ejemplo la necesidad de crear una industria más desarrollada en productos no maderables o frutos del bosque, posibilitando la diversificación de la productividad hacia otras regiones. “Ello faculta también elaborar mayores tecnologías en las industrias, como en la producción de envases y al mismo tiempo nuevo capital humano para la investigación de los elementos que componen los alimentos”, señaló.



Al mismo tiempo, FIA sugerirá al PEA nuevos diseños para la normativa de alimentos que rige en el país, a fin de que esté acorde con las restricciones y facilidades que cuentan en nuestros principales mercados externos.



“Chile hoy cuenta con un enorme potencial en la exportación de alimentos, pero requiere resolver un montón de brechas que son evidentes, pero que ninguna empresa de manera individual lo podrá hacer. Es por eso que de forma colectiva a través de estos programas, iremos avanzando para crear infraestructura tecnológica que entregue productos más sofisticados, identificando los estándares, certificación y promoción que requieren para su comercialización”, indicó Eduardo Bitrán, asegurando que para el 2030 la idea es duplicar los US$17 mil millones actuales, alcanzados por envíos de alimentos al extranjero.