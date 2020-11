Agricultura 10-11-2020

El desafío hídrico, la otra pandemia que afecta al país

Este jueves 12 de noviembre se viene un nuevo evento de PMA, abordando el tema más relevante para el sector agroindustrial chileno en el corto y largo plazo.

En la última década, Chile ha vivido una de las sequías más prolongadas de los últimos 100 años, lo que ha afectado fuertemente las zonas productivas del país. Por ello, el próximo jueves 12 de noviembre, a las 11 AM, se llevará a cabo un nuevo PMA Talks Chile bajo el nombre “El desafío hídrico, la otra pandemia que afecta a Chile”, que se llevará a cabo vía Zoom.

Organizado por PMA y Agricultural Water Summit, en esta ocasión y como su título indica, este encuentro virtual -al que se puede registrar AQUÍ- se enfocará en analizar en profundidad la situación que enfrentamos en el país en materia de sequía, cómo se proyecta a futuro y la realidad para una industria que debe replantearse, reinventarse y buscar soluciones, dice Andrés Armstrong, representante de Produce Marketing Association (PMA) en Chile.

Se contará con la exposición de Guillermo Donoso, académico de la Universidad de Chile y director de Núcleo Milenio en Materiales Mecánicos Suaves e Inteligentes. Además, habrá un panel de discusión conformado por Miguel Allamand, presidente del directorio de Exportadora Subsole y Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas de Chile.

Guillermo Donoso, quien abrirá la jornada, señala que el concepto “nueva normalidad” puede también ser útil respecto de la sequía. “No podemos continuar actuando como si la situación del agua fuese invariable, y tratando a la sequía como un fenómeno extraordinario o una emergencia pasajera. En su ranking sobre los países con mayor escasez de agua, el World Resources Institute (WRI) señala que Chile se encuentra rankeado en el lugar 18, clasificado con un riesgo alto de entrar en una crisis hídrica. Por lo tanto, el estrés hídrico es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos”, dice.

Felipe Martin, Gerente General de MAS Recursos Naturales y quien moderará el encuentro señala que si no fuera por la pandemia, el tema hídrico sería uno de los fundamentales en el país, y quizás el principal para la agricultura. "Entre junio y julio tuvimos buenas lluvias parecidas a las de 15 años atrás, pero que generaron un relajo que puede ser grave, pues después de eso no volvió a llover en el país, la temporada no está asegurada, y las condiciones de los últimos 12 años de sequía se sigue acumulando, pudiendo generar un problema futuro de envergadura”. En este webinar -añade- daremos las claves de dónde y en qué condiciones estamos en materia de sequía, cambio climático y los recursos hídricos del país.

Miguel Allamand agrega que la situación del agua en Chile se abre en dos perspectivas. “Primero, una buena oportunidad para concretar un espíritu de colaboración entre quienes formamos parte de la industria hortofrutícola. Las organizaciones de APR, creadas en 1964, requieren, a veces urgentemente, del apoyo de los empresarios de su sector para hacerse cargo de dificultades que, en muchas ocasiones, no son de difícil solución”, dice.

Conforme al Censo 2017, casi 400 mil familias en Chile carecen de agua potable y deben recurrir a esteros, norias y los ya conocidos camiones aljibe. “Es una situación que exige corregirse. El desarrollo frutícola de Chile debe incluir a todos quienes forman parte de ella, agrega.

Por otro lado, señala que diferentes grupos políticos se han embarcado en una campaña para derogar el artículo 19 de la Constitución que consagra la propiedad privada del agua, alegando que ella es la razón de la situación de muchas APR y hasta de la sequía de algunas regiones. “Ello se traduciría en una especie de ‘reforma agraria líquida’ porque es evidente que ser dueño de la tierra, pero no del agua que necesita, no tiene sentido alguno”.

Por su parte, Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas de Chile, señala que es fundamental abordar el tema del recurso hídrico, por lo que implica para la fruticultura, y su eficiencia y sustentabilidad. “Debemos estar ocupados en una constante búsqueda de mejoras, aprovechar estas instancias para estar unidos con la intensión de aprender y crecer en ser más eficientes con un recurso que es sumamente escaso y necesario para generar alimentos para el mundo”.

Respecto de la industria de la palta en Chile, señala que “es la más tecnificada en riego, pero consideramos que no es suficiente y más aún con las grandes sequías que tiene Chile hace más de 10 años. Por esto, continuamos realizando pruebas y pilotos con innovaciones tecnológicas con la misión de encontrar cómo ser mejores aún en la gestión del recurso”.

En estos días, el Comité de Paltas de Chile recibió un estudio realizado por el Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC) y que concluye que dicha industria de la palta en Chile no es solo eficiente en la gestión hídrica, sino que es sustentable y sostenible con el medioambiente.