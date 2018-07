Opinión 10-07-2018

El desempleo como enfermedad social

Entre todos los fenómenos político-sociales que afectan a una Nación, o a una parte de ella, pocos pueden compararse en gravedad al desempleo. Peor aún si se trata del desempleo joven.

La falta de trabajo es causa de múltiples lesiones, personales y colectivas, de las más diversas clases. Ocupando conceptos médicos para describirla, podría decirse que con él se experimenta una especie de atrofia social multisistémica, un trastorno neurodegenerativo progresivo al interno del cuerpo social, caracterizado por una combinación de síntomas que afectan tanto al sistema nervioso autónomo como al movimiento.

Es una equivocación garrafal creer que el desempleo es solo una cuestión de política económica. ¡ NO ! … Más allá de los números, estadísticas o modelos de mercado, el desempleo es la causa basal de la mayor parte de los vicios sociales, de la violencia, de la seguridad, de las alteraciones psicológicas, de los quiebres familiares, de la pobreza, en fin, de todo aquello que directa o indirectamente conduce a las fracturas sociales e individuales de la persona. Y no sólo de quienes lo sufren sino, en general, contamina colectivamente.

Un desempleado a quien su sociedad no le ofrece oportunidades de ganarse honradamente el pan con su trabajo, es como un enfermo grave dentro de una familia: al fin todos enferman de uno u otro modo.

Nuestra Provincia de Linares enfrenta actualmente un índice de desempleo ostensiblemente más alto (y grave) que el resto del país: entre nosotros el índice se eleva hasta el 8,5% de las personas en condiciones de trabajar, lo que comparativamente nos coloca junto a la triste galería de las zonas que se sobrepasan los niveles nacionales : Tarapacá (9,4%); Antofagasta (10,9%); Atacama (8,7%). Desde luego, nos pone mucho más alto que La Araucanía, que registra solo un 7,6% de desempleados. Todo esto, si hemos de creerle a ciegas a las estadísticas, casi siempre algo tramposas.

En nuestra Provincia, durante los últimos periodos, el desempleo ha venido progresivamente en aumento. En los últimos doce meses, el comportamiento de la tasa de desocupación se ha debido al aumento de los Desocupados (12,9%), mientras que la Fuerza de Trabajo anotó una alza de un 4,4% y los Ocupados registraron un alza de sólo un 3,9%.

Se ha informado que “el aumento anual de los Ocupados fue incidido principalmente por Comercio (12,1%), Enseñanza (24,4%) y Hogares como Empleadores (15,4%); y que, las principales bajas se registraron en Industria Manufacturera (-17,9%), Agricultura y Pesca (-4,9%) y Administración Pública (14,7%)”.

A lo anterior se suma el próximo cierre de la Planta Iansa que, de concretarse según lo anunciado, comprometerá la ocupación de una enorme cantidad de personas y familias. Como si lo anterior fuese poco, también debe contarse el desafío de una enorme migración extranjera a nuestra zona, cuya cantidad exacta se desconoce, pero que todos podemos observar como considerable con sólo caminar por las calles de nuestra ciudad.

Es de suponer – aunque nunca se puede estar demasiado seguro – que las autoridades nacionales, provinciales, comunales, parlamentarias, deben tener este agudo problema en el primer lugar de todas sus preocupaciones. El solo saber que nuestra actual realidad laboral es peor que la que enfrenta la región de la Araucanía con terribles resultados, hacen sonar las sirenas de alarma con estridencia.

Al paso que marchamos – sin ser alarmistas – fácil es imaginar el cuadro social que deberemos presenciar dentro de corto tiempo. No es necesario ser adivino para presagiarlo; ni ciego para no verlo.

Al día se desconoce por completo la existencia de un plan o programa público para enfrentar esta dura realidad; y, es muy claro que el mercado no resolverá por sí solo este grave trastorno social.

Urge pues un pronunciamiento definido de todas nuestras autoridades acerca de cómo se abordará este problema, con soluciones eficaces y reales. Los típicos discursos y promesas solo acrecentarán la desesperación social.

La tasa de desocupación de la Región del Maule en el trimestre móvil marzo - mayo 2018 fue 6,2%, lo que se tradujo en un aumento de 0,5 pp., respecto del mismo trimestre del año

pasado, de igual manera que al comparar con el trimestre móvil anterior, la tasa anotó un aumento de 0,5pp. menor a la tasa nacional que fue de 7,0% para el período.

A nivel provincial, la mayor tasa de desocupación se presentó en la provincia de Linares, siendo ésta de 8,5%, lo que se tradujo en un aumento de 0,6 pp., en doce meses. Por otro lado la menor tasa de desocupación se registró en la provincia de

Cauquenes con 2,5%, anotando con esto una disminución de 0,7 pp., respecto de marzo - mayo 2017.





Luis Valentín Ferrada V.