Opinión 07-04-2020

El dia después...





Don Carlos Cabezas Gálvez ha escrito en El Heraldo - bajo el mismo título que encabezan estas líneas - un importante artículo que seguramente habrá de ser leído con verdadero interés y agrado moral.

Se reflexiona en ese texto acerca de cómo debería ser nuestra vida después de superar los dramáticos días del presente; cuando las personas vuelvan a sus andares bajo condiciones de lo que solemos considerar "normalidad".

La exposición del señor Cabezas Gálvez es provocadora en varios sentidos diferentes. Me refiero, claro está , a la buena provocación; es decir, a aquella que intenta remover nuestras conciencias, llamándonos a pensar una y cien veces si fuese necesario, acerca de cómo debiera ser nuestra vida en lo venidero, teniendo en cuenta las duras experiencias y lecciones que los días del presente nos entregan.

Ese pensar nuestras formas de vida a partir de la fractura de circunstancias que hasta anteayer teníamos por "normales", obliga desde luego a considerar si nuestro tiempo recién pasado era verdaderamente normal. Esto significa hacer un examen lógico, profundo y sincero respecto del significado del concepto que hemos tenido como "normalidad".

¿ Qué es y debe ser el vivir normalmente para el ser humano?...

¿Es normal desarrollar la vida humana bajo condiciones personales o sociales de injusticias notorias; discriminaciones; arbitrariedades; abusos que se permiten porque no se los sanciona; enriquecimientos injustificados y empobrecimientos extremos de los más, sin que existan causas moralmente legítimas; prevaricaciones; corrupciones institucionales graves; envenenamientos masivos por drogas, principalmente de nuestra juventud ; faltas de respeto sistemáticas entre las personas y de ellas por las autoridades ; infracciones contumaces de leyes ; debilitamiento permanente de las familias como células esenciales de toda sociedad; desinterés por la cultura y las artes que elevan el espíritu; acrecentamiento de los diferentes materialismos desbocados; ambientes de odiosidades, rencores, heridas sociales que nunca sanan; etc.,. etc.,.?

¿ Es posible considerar normal el vivir "sin Dios ni ley", donde cada quien hace de las suyas bajo el imperio de un individualismo extremo, con libre imperio de la mentira por sobre la verdad que en todo se discute y se pone en duda, sin respetar el principio elemental de que siempre debe primar el bien común social por sobre los intereses personales ?...

! NO !... nada de ello puede tenerse por "normalidad". El vivir de ese modo anómalo, profundamente dañino, es revelador de una honda crisis moral y nunca podrá considerarse "normal" el vivir debatiéndose en esa clase de crisis decadentes que anuncian grandes derrumbes de la libertad, la dignidad y la paz social.

¿ Cómo venían siendo, sinceramente, las formas de vida que traíamos hasta que se desató la pandemia que nos acosa y angustia desde los primeros meses de este año?...

Cada uno de nosotros tiene el deber y el derecho de formularse estas interrogantes en conciencia si realmente se quiere enmendar rumbos.

¿ Veníamos desde hace tiempo caminando por senderos extraviados y peligrosos ?... ¿ Quién en su sano juicio querría seguir adelante por malos derroteros que conducen a tamaños despeñaderos ?

El vivir con normalidad no es ni puede significar volver atrás. No debemos aspirar a "volver a la normalidad" si esta normalidad es la que conocimos. La normalidad del nuevo día supone recomenzar nuestros andares sobre bases mejores y más sólidas moralmente... como lo sugiere Facundo Cabral en una de sus canciones. De otro modo, todo lo que el mundo está sufriendo habrá sido dolor inútil y perdido. O, quizás, tan solo el presagio de otros sufrimientos futuros aún mayores.

Posiblemente, por nuestra imperfección e inteligencia limitada, no seamos capaces de corregirlo todo. Pero la conciencia despierta y la buena voluntad puede enmendar las conductas esenciales largamente abandonadas por las luces artificiales de la "modernidad", a la que Nicanor llamó con temprano acierto como "mierdenidad".

Reconstituir nuestro respeto sincero por las demás personas, sin distinciones ni prejuicios ; restablecer el valor de la vida; la admiración por la naturaleza y sus leyes; la importancia de la vida en comunidad; la trascendencia de legar a nuestros hijos un mundo más digno ; valorar la cultura y las artes que elevan el espíritu y alejan de los materialismos; en fin, reconocer con aprecio que la virtud de la humildad personal, en su sencillez, siempre vencerá al orgullo, a la soberbia y a la codicia, que son las tres fuentes venenosas donde se originan todos los dramas de la humanidad.

Si algo de esto llega a suceder, como cabe esperarlo, estos tristes momentos del presente serán apreciados por nuestros descendientes como días de dolores redentores.

Puede recordarse en estos extraños días aquella vieja sentencia siempre nueva: " Vivirse ha de tal suerte, que quede vida después de la muerte".





Luis Valentín Ferrada V.