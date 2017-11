Opinión 12-11-2017

El dia internacional de la tolerancia

Cuando haces un mundo tolerable para vos, haces un mundo tolerable para otros “ Anois Nin.

Uno de los Principios fundamentales de la Francmasonería , es el cultivo y práctica de la tolerancia entre sus adeptos y espera que toda la humanidad haga los mismo, para tener todos, una sana convivencia.

Sin embargo, esta Institución, al igual que en siglos pasados, ha sido estigmatizada por una determinada religión. Es así como todos nuestros lectores pueden leer en Cartas al Director, en el diario “ El Mercurio” de Santiago el 28 del mes pp. Una nota de un lector, en que da a conocer el rechazo a un Embajador libanés ( Johnny Ibahim) en un país que se indica. por el simple hecho o suposición que es miembro de la Orden Masónica. Esta noticia la publicó además del diario “ Il Messaggero”, MSN , El Mostrador y otros, por lo que es verídico el hecho denunciado por el lector. Y hasta hoy NO desmentida.

El lector en cuestión, agrega en su carta al Director el , que ese rechazo dista mucho del mensaje de amor y paz que se esperaba del Jefe de la Iglesia en cuestión y que la hace retrotraer a tiempos pasados en que la Masonería es condenada por otros Jerarcas de esa Iglesia a través de documentos denominados Bulas .Ello ocurrió, fíjense Uds. en el siglo XVlll por lo que no vemos avances, sino claros retrocesos en valores universales, como lo son la inclusión y la no discriminación de persona alguna por su condición social, inclinaciones sexuales, razas, creencias, respeto a la libertad de conciencia de cada cual y por sobre todo al principio de la Tolerancia , que no vemos reflejada en esa alta autoridad eclesiástica.

Claro está que no nos sorprende, pues, esa misma autoridad hizo oídos sordos a denuncias de acoso sexual por otro dignatario a jóvenes que estudiaban para ser envestidos con hábitos religiosos y trató de • tontos” a los habitantes de un ciudad sureña que reclamaban por la designación de otro personero cuestionado y denunciado en Stgo. Y que por lo demás, aún permanece en su alto cargo.

Los hechos anteriores, me han inducido esta vez, a tratar de afianzar el concepto de Tolerancia, baluarte como ya dijimos de una institución netamente espiritualista que, en este mes realza en sus reuniones este Principio fundamental y que ha denominado el “ Día Internacional de la Tolerancia”.

Para la mayoría de nuestros lectores, seguramente este tema es archiconocido, pero creemos nunca está de más recordar y afianzar este concepto, máxime cuando ha sido manoseado por una alta autoridad religiosa. No nos detendremos a dar a conocer el origen etiológico de la palabra, por lo que veamos de inmediato que es a nuestro parecer la Tolerancia en forma práctica.

Tolerancia, es la respuesta de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.

Una vez más nos apoyaremos en el escritor colombiano Rodrigo Valencia, pues nos sirven sus palabras, de inspiración en temas in comento. Acota al respecto que es una virtud de importancia especial, sobretodo en la vida social, al aceptar la diversidad de opiniones en lo social, étnico, cultural y religioso. Valencia textualmente expresa “ que la tolerancia es fácil de aplaudir, difícil de practicar y muy difícil de explicar debido a que no desarrolla el espíritu de unidad”. Además la tolerancia facilita la cooperación y la interacción. Aumenta el grado de confianza entre los miembros de una organización, por la mayor apertura, cooperación y voluntarismo de cada uno.

En el debate de ideas, acciones, proyectos y programas, la tolerancia hace disminuir el tono emocional y la agresividad en la comunicación, que de otra manera haría estéril, inoportuna y quizás incluso desagradable las actividades a desarrollar en toda organización.

La Tolerancia, estimados amigos, parte del principio fundamental y olvidado hoy en día, como relatamos al comienzo, de la más alta autoridad de una iglesia, el saber que nadie, absolutamente nadie es dueño y poseedor de la Verdad absoluta. Cada uno de nosotros tiene una visión singular de un determinado hecho, fenómeno o circunstancia. No valen en el ser humano verdades impuestas, llamadas comúnmente “ dogmas” si ese es el motivo de No aceptar un Embajador de un país amigo, por practicar la Tolerancia en su institución a la que pertenece, su actitud es loable y no lo es, el de la persona dogmática que, no nos sorprende por su membresía ,hostil desde antaño a todas las instituciones libertarias.

Valencia Cardona, al respecto, enuncia 4 Principios para la Tolerancia, a saber: 1.- No responder a las agresiones. Si somos insultados, provocados o se nos acusa injustamente, se debe responder con el “silencio” que es una fuerza mayor.

2.- Permanecer calmado frente a los infortunios: Cuando uno se encuentre con personas que no nos quieran, incomoden u opriman; habrá que enfrentarlas con calma, evitando todo tipo de confrontación inadecuada.

3.- Frente a la envidia, odio, nunca hay que responder con lo mismo, sinó mostrar un corazón abierto y un alma compasiva.

4.- Frente a las difamaciones, traducidas en insultos, nunca hay que enojarse con quien la provocó, al contrario, hay que contestar siempre con tolerancia, compasión y misericordia.

Finalmente, amigos míos, estimo que siempre hay que recordar que un verdadero vencedor, tiene la fuerza de la Tolerancia y el coraje de asumir todo lo negativo, con humildad y altura de miras.

“ LA TOLERANCIA ES LA MEJOR RELIGIÓN” Víctor Hugo.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista