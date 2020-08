Opinión 26-08-2020

El discurso de Venancio (Primera parte)



Extracto de la intervención del diputado mapuche Venancio Coñuepán, en la sesión 28° Ordinaria del 3 de agosto de 1949 en la Cámara de Diputados de Chile.

Esto lo expresó Coñuepán hace más de 70 años y sus palabras no han perdido vigencia alguna. Y es que ello trata todo lo que vivimos en las regiones del sur, de un conflicto al cual nadie ha puesto remedio, pudiéndolo remediar.

Lo cantaba la Violeta hace más de medio siglo, (Pedro Cayuqueo, 16 de agosto de 2020).

“Los indios, señor, tenemos la conciencia de que fuimos los primeros dueños y señores de la mayor parte de las tierras de Chile, pero que actualmente, por obra de gentes de otra clase, vivimos arrinconados, sumidos en la miseria, con temor del mañana, por las injusticias que a diario afrontamos, nuestras tierras en poder de usurpadores y advenedizos y nosotros como extraños en el país que es nuestro y que amamos como nadie; sin embargo y como en el fondo de toda iniquidad, continúa aleteando el espíritu de la vieja Raza, el que jamás podrán abatir nuestros enemigos, unidos él con aquella conciencia, se va formando en nosotros, un sentimiento de repudio, de desprecio y de alejamiento hacia los causantes de nuestra desgracia y hacen que los indios miremos sus hechos y peleas, por pequeñeces, generalmente, con actitud sarcástica.

Así llegamos a ese estado de imparcialidad para considerar a lo que comúnmente chilenos y a los venidos de la vieja Europa, que aquí se constituyen en patrones y que según Joaquín Edwards Bello, allá serían mozos.

Los indios hemos venido haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, para demostrar nuestras aspiraciones de surgir, en Concentraciones y Congresos, se han originados memoriales, proposiciones al Supremo Gobierno, solicitándole justicia, atención, leyes adecuadas, señalándole los medios y la ruta que podría sacar al indio de la postración, abandono e injusticia en que vive.

Todo esto se viene haciendo desde hace muchos años y con todos los gobiernos”.

Nosotros, los chilenos, que “nos sentimos herederos” de esta tierra, historia y tradiciones, donde obcecadamente no nos hemos dado cuenta que tenemos a todos los pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche, de rodillas, sin aprender las duras lecciones de persecuciones, genocidios, sufrimientos en campos de concentraciones como el pueblo judío en Europa, durante la segunda guerra mundial, en Nigeria, por causas políticas, económicas y raciales, causó la casi aniquilación del pueblo Igbo, por las etnias dominantes Hausa y Yoruba, el Apartheid (separación en Afrikáans), fue una política de segregación racial en Sudáfrica, el genocidio de Ruanda, intentando el exterminio de la población Tutsi, por parte del grupo hegemónico Hutu, y la limpieza étnica en los Balcanes, llevada a cabo por serbios-bosnios en contra de los bosnios musulmanes, por nombrar algunos de los hechos más significativos del siglo XX.

Chile no es ajeno a acciones genocidas contra sus pueblos originarios.

En la porción norte y central de Tierra del Fuego existen indicios que desde el año 6.000 A.C., la existencia de pueblos cazadores que utilizaron boleadoras esféricas para cazar y herramientas para manipular alimentos. Se organizaban socialmente en familias extendidas que podían tener 3 o 4 generaciones por descendencia patrilineal y patrilocal y ocupaban un territorio específico llamado haruwenh cuyos límites eran respetados usualmente por llamados Onas (hombres del norte), por sus vecinos Yámanas y los Selk´nam y que estaban divididos en dos grandes grupos: las tribus de las planicies del norte de la Tierra del Fuego, las de la zona montañosa del sur de la isla. En el extremo sudoriental de Tierra del Fuego vivía otra etnia, los Haush, que presentaban numerosas similitudes culturales conlos Selk´nam. Estas organizaciones tribales nos indican que vivían en paz entre ellos.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista