Opinión 08-01-2020

Si nos detenemos un instante a mirar las cosas materiales que están a nuestro alrededor, podremos ver que cada una de ellas posee una forma y un tamaño, distinto y propio, reconocible y vinculante, con la función en particular que cumple. Nuestro teléfono, el control del televisor, la manilla de la puerta, el bolso o la cartera, la mesa, una silla, sea lo que encuentre o recuerde, en algún momento ha sido pensado y creado por alguien, para satisfacer una necesidad y resolver un problema. Al respecto, sin importar los aparatos, utensilios, objetos, muebles o inmuebles, disponibles en el mercado, siempre existirán necesidades nuevas, complejas y variadas, personales y grupales, que requerirán de una solución puntual y específica, donde el diseño, es el medio y la oportunidad, para dar una respuesta acertada y adecuada a los requerimientos del caso.



Si lo que se demanda es una vivienda, el mercado inmobiliario dispondrá de un producto o varios, que servirán de opción para quien así lo desee. Por otra parte, además de la oferta evidente, estará también, la posibilidad de crear algo, que incorpore desde el inicio, los deseos de quien lo habite. El traje de una multi-tienda no es igual al confeccionado por un sastre. Independiente de su calidad, mientras que uno se fabrica por montón, el otro se construye y justifica, según quien lo porte. Por lo cual, si bien uno responde a condiciones generales, el otro da respuesta a condiciones particulares, asumiendo las diferencias ciertas que hay entre un uno y un otro. Las necesidades serán dispares, como las naciones, sus ciudades, sus comunidades y las personas que las forman. Pequeño o grande, siempre habrá algo nuevo por hacer o mejorar, por lo cual, el diseñar y planificar, para luego ejecutar, seguirán siendo una constante en el tiempo.



Así, a la hora del diseño, primero se deberá tener claridad de lo que se quiere resolver. Dar un veredicto adelantado, sin antes definir con certeza, el problema a subsanar, no tendrá un buen final. En un contexto, donde los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, esfuerzos injustificados o mal direccionados, no prosperarán. En este sentido, es fundamental, darse el tiempo suficiente para poder desglosar y dilucidar, el origen de la problemática a tratar.



Determinado lo anterior, se deberá buscar la mejor solución, que incorpore todas las variables en cuestión. El área a intervenir, los recursos disponibles, los plazos, las exigencias normativas y otros, marcarán y limitarán las opciones desde un principio. Aun así, las alternativas serán variadas. Según la visión, criterio y capacidad del profesional responsable, surgirá una forma o una manera de hacer en especial. Más allá del gusto, el sentido práctico deberá prevalecer. Lo bonito o lo feo, dependerá de quien lo mire. No obstante, lo útil o lo inútil, será medido por su condición práctica y por la lógica en su uso. Sin importar el material, la apariencia o el tamaño de una cuchara, seguirá cumpliendo la misma función que todos ya conocemos. Así también, una cuchara de oro, no cortará mejor que un buen cuchillo, por simple que sea. O viceversa, el mejor cuchillo, no será el indicado para beber de una sopa. Saber distinguir lo pertinente, en el momento debido, por simple que se vea, es una tarea a solucionar, aún más difícil, en situaciones únicas y específicas.



En tiempos como los que vivimos, donde las estructuras flaquean, los sistemas actuales no son suficientes y los compromisos no son cumplidos, la creación de nuevas maneras de vida, puede ser el camino, para descubrir una forma más sana de convivir con lo que nos toca enfrentar. Ser creativos y resolutivos, puede abrir una puerta aún desconocida, donde encontremos un mejor lugar donde estar, más cálido, pacífico, generoso, sociable, cercano y humano, comprometido con uno y con quienes nos rodean.





Mauricio Cabello Vásquez

Gestor Creativo Material

Taller CABELO

