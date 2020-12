Opinión 01-12-2020

EL DOBLE DESAFÍO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SUS IMPLICANCIAS EN LA MINERÍA



En 2018 la producción mundial de aerogeneradores aumentó en un 23 %, y la fabricación de paneles solares fotovoltaicos en un 36,5 %. Ni hablar del pronóstico de desarrollo de las baterías para la electromovilidad. Chile ha sido bendecido con una naturaleza que permite la generación de energía en base a recursos naturales infinitos como el sol y el viento por lo que vive actualmente un “boom” de proyectos de energías renovables.

Pero esto solamente es una cara de la moneda. La otra cara es más controvertida quizás. También tenemos otros recursos naturales. Recursos finitos, sí. Recursos minerales que se extraen desde hace décadas, incluso hasta siglos, y donde Chile también es un actor clave. Estos mismos recursos también son fundamentales para la producción de aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, baterías para la electromovilidad y otras llamadas tecnologías del futuro. Un futuro más limpio que todos queremos por cierto, pero que requiere cobre, hierro, tierras raras, litio y otros elementos. Recursos naturales finitos que son extraídos usando energía, agua, dejando huellas, residuos, impactos.

Y es ahí entonces donde se evidencia el doble desafío de una transición energética en plena marcha: ¿Cómo podemos lograr que la extracción de recursos finitos sea lo más responsable posible para abastecernos con energías limpias?

Un país como Chile no puede dejar de extraer materia prima de un día para otro. Tampoco queremos frenar la transición energética. Pero hay que reconocer que la tendencia mundial de convertirse en economías bajas en carbono se respalda en el llamado “mineral boom”.

Es un debate a nivel global con implicancias regionales y locales que involucra un sinfín de grupos de intereses: empresas privadas y estatales, gobiernos, organizaciones, sociedades civiles; hablamos de eslabones de una larga cadena de valor, desde mineras, hasta compradores de materia prima, productores de componentes, desarrolladores de proyectos y las mismas comunas donde se desarrollan las actividades

Tratando de atender esta multiplicidad de aspectos, a fines de octubre se realizó el primer Roadmap Workshop de un proyecto europeo llamado RE-SOURCING, tratando justamente la temática de los componentes de las Energías Renovables y la minería de la materia prima que ellos requieren.

Durante el Workshop se analizaron y se propusieron conceptos relevantes a ser incorporados en la hoja de ruta para este sector. Conceptos como la calidad de la materia prima usada para la producción y que sigue la tendencia de los últimos años de entrar en un círculo vicioso: obtener materia prima económica para poder producir componentes económicos para poder venderlos a menor precio, para así empujar la industria de las renovables, llegar a precios históricamente bajos para la generación de energía para poder suministrar con precios bajos la extracción de la materia prima.

¿Qué pasaría si buscáramos un cambio del concepto en general? ¿Por qué vender la materia prima al usuario que después vende un producto y no se preocupa más de lo que se hace después de su vida útil? Claro, se debe reciclar, pero ¿qué pasaría si el concepto fuera otro y no se vendiera la materia prima si no que se “arrendara” hasta que el producto finalice su vida útil y después el dueño lo reciba de vuelta para recrear y reutilizarlo?

Análisis de conceptos, lluvias de ideas, input científico. Opiniones de parte de todos los Stakeholders es lo que busca el proyecto RE-SOURCING (www.re-sourcing.eu) que se está desarrollando desde el año pasado con fondos de la Unión Europea a través del programa Horizon2020.

RE-SOURCING se entiende como plataforma para Stakeholders y tiene el objetivo de desarrollar una definición globalmente aceptada de lo que se entiende como “REsponsible SOURCING”, la obtención responsable de materias primas en todas sus facetas: económica, social y medioambientalmente.

El consorcio del proyecto es formado por 12 instituciones y organizaciones, cuyo trabajo consiste en levantar información, desarrollar hojas de ruta y llegar a una definición para así poner a disposición recomendaciones y generar estándares globales a lo largo de la cadena de valor de los productos que requieren materias primas minerales: componentes de la tecnología de energías renovables (aerogeneradores y paneles solares fotovoltaicos), la electro movilidad por su uso de baterías y el sector de los equipos electrónicos. Para estos usos, la materia prima, no solamente chilena sino latinoamericana, especialmente el cobre y el litio, son claves.

CAMCHAL, Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria con años de experiencia en el ámbito de la minería y con una mirada hacia el mercado europeo, respaldada por la amplia red de otras cámaras alemanas en países vecinos, forma parte del consorcio del proyecto RE-SOURCING, tomando el rol del líder regional para vincular los Stakeholders latinoamericanos con el proyecto europeo. Su participación es clave para el éxito del proyecto y muy deseada por parte sus creadores y el ente que lo financia, la Unión Europea. Solamente a través de la participación activa de los grupos de interés se puede llegar a un consenso que abarque el doble desafío anteriormente descrito y una transparencia y trazabilidad a lo largo de las cadenas de valor.

Para Chile en particular el desafío consiste en ser un “prosumidor” de energía limpia y un proveedor responsable de materias primas necesarias para las tecnologías del futuro. Consiste en evitar los errores del pasado y hacer bien las cosas para que la transición energética siga ofreciendo oportunidades y teniendo un impacto positivo para todos.





Iris Wunderlich

Senior Project Manager Energy, Mining & Sustainability

CAMCHAL