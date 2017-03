Crónica 18-03-2017

El drama que enfrenta ex dirigenta vecinal, Cristina Cotroneo

Hace meses que duerme en la Unidad de Emergencia del Hospital de Linares, en un estado cercano a la indigencia y con una deteriorada condición física

Fue una activa dirigenta vecinal en el sector de Tres Esquinas y también integró el directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares. Sin embargo, su destino cambió abruptamente al parecer por un problema que afectó su mente.

Hoy Cristina Cotroneo, de 72 años, vive en deplorables condiciones, situación gatillada por el problema de salud. Hace meses que duerme en la Unidad de Emergencia del Hospital de Linares, y se alimenta de la caridad de la gente.

Muchas veces ha sido observada durmiendo en el suelo, en la sala de espera de urgencia, junto a otros indigentes que suelen llegar a ese lugar durante las noches.

No reconoce a personas que en algún momento compartieron con ella en actividades de las juntas de vecinos, en la movilización social que se generó solicitando la pavimentación del camino hasta el sector de Llepo o en jornadas deportivas, ya que también fue una entusiasta participante de un Club de Caza y Pesca, ganando incluso algunos torneos.

Su caso no pasa desapercibido. Muchas de las personas que llegan a diario al centro asistencial no la conocen, pero les extraña que una persona mayor se mantenga en esas condiciones y en un abandono que por cierto, llama la atención.

En rigor, su casa está ubicada en calle Yumbel, a media cuadra del hospital, pero basta mirar el frontis, lleno de cartones, para darse cuenta que es complicado el problema de salud por el cual atraviesa, y que con el correr del tiempo se ha hecho cada vez más evidente.

ASISTENTE SOCIAL

La propia asistente social del Hospital de Linares, Paola Castillo, jefa de la OIRS, manifestó su preocupación por el caso, señalando que “la señora Cristina es una persona que reconocemos y vemos a diario en las inmediaciones del hospital y que hace bastante tiempo está pernoctando en el Servicio de Urgencia. Ella presenta un problema de salud desde el punto de vista psicológico y neurológico, a lo que se agrega el deterioro de su condición física”.

“A ella se le está entregando atención médica, pero más allá de eso debe tener una red de apoyo, fundamentalmente de su familia. Hemos dado los plazos a ver si podemos conseguir algo a través de su hijo o familiares, porque este caso ya tiene una connotación pública”, indicó.

La profesional fue categórica al señalar que “de lo contrario, si no hay un pronunciamiento de familiares, vamos a informar de la situación al Tribunal de Familia, ya que se trata de una persona adulta mayor en situación de abandono”.

FOTO: Cristina Cotroneo con la asistente social, Paola Castillo, quien gestiona una solución a este caso.

2: La imagen permite dimensionar el estado en que se encuentra la ex dirigente vecinal.