Social 10-07-2022

“El Emporio de Pablo”: Las compras sencillas entregadas en la puerta de su hogar en Cauquenes

Cuando se trata de buscar economía y comodidad en compras simples pero muy necesarias, hay un lugar que cumple con las tres “B”. Y lo mejor de todo, usted no tiene que moverse de su casa para obtener aquel producto que tendría por obligación que ir al centro a comprarlo; ya que se lo van a dejar directamente a su hogar.

“El Emporio de Pablo”, nació como una necesidad de suplir aquella compra que no se podía realizar presencialmente y como respuesta a la necesidad de tener un negocio que fuera rentable y a bajo costo.

Pablo Durán Rojas, asesorado por el Centro de Negocios Sercotec, Satélite Cauquenes, operado por la Universidad Santo Tomás – Talca Encontró un nicho “que me pareció interesante explorar; y me di cuenta que mucha gente no tenía tiempo para ir al centro a realizar sus compras. Estábamos recién volviendo a la presencialidad en el trabajo y los tiempos se acortaban. Pero igual necesitaban los productos; y son cosas sencillas pero muy necesarias. Y yo puedo suplir esas comprar y llevarles las cosas a su casa”.

“A través del asesoramiento recibido por el Centro de Negocios, pude recibir orientación clave para dar forma a este rubro y en el camino, darme cuenta que las coas más simples que uno puede requerir a veces no están todas partes. Por ejemplo, aquel organizador para la ropa. Es más; estamos en pleno invierno y la lluvia y el frío nos golpean fuerte; increíblemente uno de los productos que más se vende son las barras aislantes que van en las puertas para evitar que se cuele el frío; y los tendederos de ropa, la que obviamente cumple la misión de ser una especie de organizador de las prendas de vestir al momento de secarlas.”

Pero eso no es todo; explorado el mercado del día a día del cauquenino o cauquenina, El Emporio de Pablo ofrece ese regalo sencillo pero no menos elegante para esa persona especial y que por apremio del tiempo no alcanzamos a comprar el obsequio. “Usted revisa nuestro Facebook donde nos encuentra como “El Emporio de Pablo”; nos contacta, y nosotros le vamos a dejar el regalo. Así de simple; comenta Pablo Durán, mientras responde mensajes de posibles clientes.



Aquí fue clave el apoyo recibido por los Asesores del Centro de Negocios Sercotec de Cauquenes. Estaba viendo por donde abrir camino y si realmente lo que pensaba iría en la línea correcta, y esto de vender a través de Facebook al parecer va por buena senda”; remató el emprendedor.