Social 14-07-2019

El emprender también se abre paso en medio de nuestros campos

Cuando partió, reconoce que nadie daba fe de sus atribuciones para el negocio. Las quemaduras sufridas por una hija producto de un accidente doméstico, su costoso y doloroso tratamiento de recuperación la llevaron a tomar la decisión de atreverse a dar el paso para el negocio de comprar y vender arándanos; algo que reconoce que no dominaba para nada. “Sin ni un peso; pero con la generosidad de vecinos que me regalaron la posibilidad de salir a la calle me la jugué y a pesar de que se reían de mí y me hacían llorar por las burlas de que me iría mal; me sobrepuse y al poco tiempo les demostré que el empeño siempre puede más que una crítica mal intencionada”, dijo Helizabeth Alfaro, quien se dedica a la exportación de arándanos, compra venta de leña, limpieza y fumigación de canales y además a explorar una parte de su campo como zona de camping.

De hecho, su tiempo y recursos los comparte precisamente entre la venta de leña y la compra venta y exportación de arándanos.

Hoy, asesorada por el Centro de Negocios financiado por Sercotec de Linares, que opera la Universidad Santo Tomás, ha podido ir consolidando su negocio y profesionalizando su quehacer en los rubros que explota en Remulcao, precordillera de Parral.

El apoyo del equipo profesional del Centro, le permitió incluso desarrollar una exhaustiva revisión contable que le trajo la recuperación de dineros que estaban adeudados para fortalecer su liquidez y sortear las gestiones típicas de los meses de invierno que no siempre son los mejores para las ventas.

“Ha sido un período importante, porque los asesores se han dado el tiempo para acompañarme en mis empresas y con eso he visto un trabajo en terreno que muchas veces uno no espera. Ya sea por teléfono o de manera presencial o en las mismas charlas, he podido ir conociendo como trabajan y e, compromiso que tienen con cada uno de nosotros que somos clientes”; dice, mientras no despega la mirada del corte de leña que se acumula para luego ser comercializada.



EL TINCÓMETRO



Helizabeth se reconoce buena para los negocios, pero dice que hay un elemento infalible que la ha acompañado desde el primer día; ella lo llama coloquialmente “tincómetro”. En su estilo cuenta que “a mí me pueden venir con un gran negocio, levantarme un castillo y ofrecerme el universo, el infinito y más allá todavía; pero si no me tinca. Mi respuesta va a ser siempre “nones”. Y este tincómetro me ha acompañado toda la vida y ha funcionado hasta hoy. Tengo que pensar no en mí, sino en los que dependen de mí, que hoy son tres familias y no les puedo fallar.”



El director regional de Sercotec Maule, Gerardo Castillo Arancibia, comentó que “el objetivo fundamental de nuestros Centros de Negocios Sercotec es apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, tal como lo realizamos con la señora Helizabeth. Es muy positivo todo el trabajo hecho en conjunto a nuestros emprendedores, donde hemos estado conociendo en terreno las necesidades de cada uno de ellos, y a través de nuestro equipo de profesionales y el trabajo conjunto se ha logrado potenciar con éxito cada una de las metas puestas”.